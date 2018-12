Fra pigen, der var et gadekryds, til gigantisk meteorkrater under indlandsisen: Her er årets 10 største videnskabelige opdagelser

Dette er ikke en Pokemon. Det er vandsalamanderen axolotl, som nu kan pryde sig med at have været med i årets største gennembrud ifølge tidsskriftet Science. Forskere er nemlig blevet klogere på, hvordan denne skabning kan få tabte lemmer, hale, organer, dele af øjet og sågar dele af hjernen til at vokse frem på ny i løbet af måneder. Det skyldes, at dens celler kan skrue tiden tilbage til fostertilstanden og skabe kropsdele på ny, hvis skaden sker. Foto: IMP Vienna