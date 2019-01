I eftermiddag ved vi, om det lykkedes: Nasa-sonde på rejse til solsystemets fjerneste afkrog Sonden New Horizons menes at have besøgt det yderste af solsystemet. Målet er at lære om planeters dannelse.

En Nasa-sonde menes at have lavet en historisk flyvning, da den tirsdag skal have passeret noget nær det fjerneste af solsystemet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Sonden, der hedder New Horizons, er på en rejse mod en lille fjern verden, som kaldes Ultima Thule. Målet er at lære mere, om hvordan planeter tog form. Det er endnu uvist, om sonden faktisk har passeret Ultima Thule, da en direkte video af flyvningen er umulig. Det tager mere end seks timer at sende et signal fra Jorden til sonden, ligeledes tager det timer for signalet at komme tilbage til Jorden. Det første signal ventes ifølge AFP at komme klokken 15.45 dansk tid. Der vil Nasa vide, om New Horizons klarede rejsen. ritzau