Videnskabeligt gennembrud: Derfor er motion god medicin mod Alzheimers

Håb for patienter med demens

Den nye erkendelse af, hvordan vores muskler taler sammen med hjernen, er ikke kun interessant set fra et videnskabeligt synspunkt. Den vækker også et forsigtigt håb om, at man nu står med en enestående mulighed for at kunne behandle Alzheimers sygdom, som man i dag kun symptombehandler uden at ramme selve sygdommens årsag.

»Hvis resultaterne fra de overbevisende museforsøg kan overføres direkte til mennesker, som forskernes foreløbige resultater umiddelbart godt kunne tyde på, kan den nye viden blive en vej til at løfte behandlingen af patienter med Alzheimers sygdom både på den korte og den lange bane. På den korte bane, fordi de nye forskningsresultater styrker vores tro på, at fysisk aktivitet vitterligt gør en forskel og muligvis kan bremse degenereringen af patienternes hukommelsescenter. På den lange bane kunne man forestille sig, at medicinalfirmaer kunne lave en syntetisk udgave af motionshormonet, som kunne gives til de aldrende patienter, der ikke har mulighed for at være fysisk aktive længere«, siger Steen Hasselbalch.

Hvis motionshormonet viser sig at have den samme effekt på hukommelsescenteret hos mennesker som i mus, kunne man ifølge Bente Klarlund Pedersen prøve at undersøge hvilke former for fysisk aktivitet, som får musklerne til at frigive de største mængder af motionshormonet Irisin.

»Man kunne fra blod- og rygmarvsprøver undersøge, hvad det er for en motionsform, der resulterer i den største frigivelse af muskelproteinet. Man kunne sammenligne styrketræning med udholdenhedstræning, høj intensitetstræning med lav intensitetstræning og langvarig træning versus kortvarig. På den måde kunne man finde frem til den motionsform, som ville have den største effekt, når det gælder om at forebygge eller forsinke udviklingen af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme«, siger Bente Klarlund Pedersen.

Test af danske patienter

Da det aktuelle studie er det første af sin art, vil det ifølge Steen Hasselbalch være interessant at se, om patienter med Alzheimers sygdom, der har dyrket hyppig motion og forsinket sygdommens udvikling, også har større mængder af motionshormonet Irisin i blod og rygmarvsvæske. Det vil Steen Hasselbalch og hans kolleger nu overveje at undersøge.

»Vi har blod- og rygmarvsprøver fra et studie af 200 danske patienter med Alzheimers sygdom, hvor 100 af dem trænede, mens de 100 andre fungerede som en kontrolgruppe. De patienter, der trænede, fik det bedre psykisk og oplevede et mindre hukommelsestab i den periode, hvor de trænede. Det kunne være interessant at se, om de 100 patienter med Alzheimers sygdom, som trænede regelmæssigt, også havde et højere niveau af motionshormonet Irisin. Hvis det er tilfældet, vil det bekræfte resultaterne fra det aktuelle studie og styrke troen på, at motionshormonet også gør en stor forskel hos mennesker«, siger Steen Hasselbalch.