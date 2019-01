Agnes og Frederikke gør vildt fund på mælkebøtte: Danske skoleelever finder 10 nye bakteriearter i verdens største masseeksperiment

I et masseeksperiment med deltagelse af cirka 25.000 skoleelever er det lykkedes fra indsamlede planter at isolere 10 helt nye arter af mælkesyrebakterier, der potentielt kan bruges til alt fra yoghurt til kampen mod sygdomsfremkaldende bakterier. Bakterieprofessor fra DTU er begejstret.

Agnes og Frederikke ved lige præcis, hvor de fandt mælkebøtten.

»Kom med, så viser vi jer vores hemmelige findested«, siger de to 15-årige piger nærmest i munden på hinanden.

Vi går ud af skolegården, maser os gennem et hul i et hegn og kommer hen til et lille vildnis på et iskoldt bakkedrag, hvor der gror vilde blomster om sommeren.

»Det var lige præcis her, at vi fandt den store mælkebøtte og trak den op med rod«, siger Agnes Rahr Westergaard og sætter sig på hug sammen med Frederikke Løje Rentsch, mens de rører ved den dybfrosne jord.

Bakteriejagt i hele Danmark

Der er en god grund til, at vi genbesøger det sted. For Agnes og Frederikke fra science-klassen 9. S3 på Skolen ved Rønnebær Allé i Helsingør har sammen med deres klasse og op mod 25.000 andre skoleelever deltaget i en landsdækkende bakteriejagt, hvor eleverne blev sendt ud i felten på en efterårsdag for at finde mælkesyrebakterier, der findes overalt på den vegetation, som vi omgiver os med.

Masseeksperimentet ’Jagten på de gode bakterier’ var arrangeret af det nationale naturfagscenter Astra med projektleder Lene Christensen i spidsen i tæt samarbejde med enzymvirksomheden Novozymes og Industriens Fond.

»Hele vores klasse deltog. Vi sørgede for at plukke forskellige ting som bær, græs, blade, grene og rødder rundtomkring på skolens grund. Agnes og jeg tænkte, at det ville være oplagt at finde en mælkebøtte, da den indeholder mælk, som må være guf for mælkesyrebakterier. Vi fandt så mælkebøtten lige her, hvor vi var sikre på, at ingen andre fra klassen havde været«, siger Frederikke om fundet, som senere viste sig at være noget af et lykketræf.

Agnes og Frederikke fra science-klassen 9. S3 på vej tilbage fra findestedet til skolen. Foto: Jacob Ehrbahn

Laver mælk til yoghurt

Tilbage i skolens køkken vaskede pigerne mælkebøtten fri for jord for at komme af med jordbakterierne. Dernæst skar de roden i fine små stykker på et spækbræt og puttede det ned i to rør, hvor det ene rør indeholdt opvarmet mælk, mens det andet indeholdt en særlig bouillon, som mælkesyrebakterier trives særlig godt i. Rørene blev dernæst sat ind i et varmeskab ved 37 grader i 24 timer.

»Da vi tog rørene ud af varmeskabet dagen efter, kunne vi se, at prøverne var positive. Mælken var nemlig blevet yoghurtagtig som et sikkert tegn på, at prøven indeholdt mælkesyrebakterier, der stammede fra roden på vores mælkebøtte«, siger Agnes og smiler stolt.

Masseeksperiment 2018 Jagten på de gode bakterier Hvert år arrangerer og orkestrerer Danmarks nationale naturfagscenter Astra et masseeksperiment, hvor skoler og gymnasier inviteres til at deltage, for at sætte fokus på de naturvidenskabelige fag hos eleverne. Masseeksperimentet 2018, 'Jagten på de gode bakterier', var skabt i samarbejde med enzymvirksomheden Novozymes og Industriens Fond.

Den positive prøve blev så sammen med 27 andre positive prøver fra klassen sendt til analyse hos enzymvirksomheden Novozymes, hvor et hold på 70 laboranter og forskere gennem 3 måneder har analyseret de 11.142 positive prøver, som de har modtaget fra skoler i hele landet. Resultatet fra analyserne er nu blevet klar til offentliggørelse, og de er mildest talt overvældende.

Finder 10 nye arter

For til forskernes store overraskelse har den store landsdækkende bakteriejagt i den grad givet bonus. Eleverne har via den gigantiske holdindsats fundet hele 10 nye arter af mælkesyrebakterier, som potentielt kan bære på nogle gavnlige og sundhedsfremmende egenskaber, som vi kan få glæde af i fremtiden.

»Vi havde en forsigtig forventning om, at de mange tusinde skoleelevers store indsats kunne bringe os på sporet af en enkelt ny art mælkesyrebakterie. Til vores store overraskelse fandt de 10. Det er vildt, og det gik langt over vores forhåbninger. For at sætte det lidt i perspektiv, så finder man cirka 10 nye arter mælkesyrebakterier hvert år på verdensplan. De danske elevers systematiske og grundige indsamling betyder, at det antal vil blive fordoblet i 2019, og det vil vække opsigt i den internationale forskerverden«, siger afdelingsleder Mads Bjørnvad fra Novozymes.

De nyfundne bakterier vil blive stillet til rådighed i en offentligt tilgængelig samling, en slags bakteriebank, som verdens forskere kan benytte sig af.

Bakterieprofessor: »Genialt«

Den respekterede bakterieprofessor Lone Gram fra DTU, som ikke har været involveret i masseeksperimentet, er meget begejstret for resultaterne og ikke mindst, at det er lykkedes at engagere så mange skoleelever til at gå på jagt efter nye spændende bakterier i naturen.

»Tænk, at man har inspireret så mange unge mennesker til at gå på opdagelse i naturen, hvor de med enkle naturvidenskabelige metoder fra diverse planteprøver har fundet ud af, at naturen er fyldt med spændende bakterier, som vi måske en dag kan bruge til noget. Det er altså genialt og super godt«, siger Lone Gram.

Der er stor interesse for mælkesyrebakterier, fordi der er meget, der tyder på, at de er gavnlige og sunde for mennesker og dyr. Vi kender dem måske bedst fra fødevarer som yoghurt, ost og surdejen til vores rugbrød, hvor de syrner fødevarerne ved at omsætte sukker til mælkesyre. Men mere og mere tyder på, at de også spiller en vigtig rolle for menneskers sundhed via deres massive tilstedeværelse i vores fordøjelseskanal.

»Man har en formodning om, at de gavnlige mælkesyrebakterier i tarmen hos dyr og mennesker, kan bruges til at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier. For eksempel er der mange, der sluger kapsler med mælkesyrebakterier i, før de tager på ferie i fremmede lande for at undgå at få rejsemave. Det skyldes, at mælkesyrebakterierne kan holde de fremmede og sygdomsfremkaldende bakterier i skak«, siger Science Manager og ph.d. Preben Nielsen fra Novozymes.

Forskerne håber nu, at man med de 10 nye arter af mælkesyrebakterier kan finde nogle nye gavnlige og sundhedsfremmende effekter, som man kan få glæde af i fremtiden.