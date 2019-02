100 års jagt er slut: Leopardskildpaddens rulleteknik inspirerer til revolutionerende pille mod diabetes

Har du nogensinde prøvet at rulle en stor afrikansk leopardskildpadde om på ryggen?

Hvis ja, så ved du godt, at den med det stejle buede skjold ret hurtigt kan rulle tilbage og komme på benene igen.

Den egenskab har et internationalt forskerhold med dansk deltagelse fra Novo Nordisk ladet sig inspirere af. De har udviklet en tablet med den samme form som en leopardskildpadde, så tabletten kan rejse sig op igen, hvis den lander ’på hovedet’ nede i mavesækken.

Skal sluge en nål

Innovationen stopper ikke her. For inde i tabletten, der er på størrelse med en ært, gemmer der sig en sylespids nål, som er lavet af frysetørret insulin. Den sidder på enden af en fjeder, og når den udløses, bliver nålen skudt ud gennem et lille hul i tabletten og borer sig ind i mavesækkens slimhinde.

Inde i slimhinden går nålen i opløsning, og på den måde får man afleveret en dosis insulin til kroppen. Sådan undgår man elegant, at insulinen bliver nedbrudt af mavesækkens sure miljø og den store hær af nedbrydende enzymer, som historisk set har været den helt store udfordring.

Det er dybt fascinerende, at de har ladet sig inspirere af leopardskildpadder ude i den virkelige verden til at lave en tablet, der kan rejse sig op, som man kender det fra en tumling Troels Krarup Hansen Klinisk professor Aarhus Universitetshospital

100 års jagt slut

Det virker i hunde og grise, og resultatet er så epokegørende, at det netop er blevet offentliggjort i et af verdens førende videnskabelige tidsskrifter, Science. For det vækker håb om, at man endelig og efter næsten 100 års jagt har fundet et alternativ til de besværlige og for nogle ubehagelige insulinindsprøjtninger.

»Det er et videnskabeligt forskningsgennembrud, som gør os vældig glade. Vi er nu i fuld sving med at lave de fornødne sikkerhedsstudier, som skal til, før vi kan indlede forsøg på mennesker. Vi håber, at vi kan indlede patientforsøg inden for et par år, og hvis alt går lige efter bogen, kan tabletterne komme på markedet om ca. 10 år«, siger senior vice president Lars Fogh Iversen fra Novo Nordisk, som har glædet sig over det frugtbare og kreative samarbejde med den amerikanske forskningsinstitution MIT.

Studerende fik ideen

Det var også hos MIT, at tanken om leopardskildpadden opstod i hovedet på det videnskabelige studies førsteforfatter, ph.d.-studerende Alex Abramson.

»Alex Abramson har en stor passion og interesse for skildpadder. Og i jagten på at finde en tablet, som altid vender rigtigt, når den rammer mavesækken, kom han til at tænke på leopardskildpaddens fantastiske evne til hurtigt at komme på benene igen, hvis den ved et uheld lander på det store buede skjold. Så han foreslog at lave en tablet, som havde samme form som leopardskildpadden. Under vores brainstorm blev vi hurtigt enige om, at det var en af de bedre ideer, og så kastede vi os ud i projektet, som viste sig at være en rigtig god idé«, siger Lars Fogh Iversen.

Klinisk professor og direktør for Steno Diabetes Center Aarhus ved Aarhus Universitetshospital Troels Krarup Hansen, som ikke har deltaget i det aktuelle studie og har mere end 20 års erfaring med at behandle sukkersygepatienter, er begejstret for det videnskabelige gennembrud.

»Det er fantastisk tænkt, det her, og det er dybt fascinerende, at de har ladet sig inspirere af leopardskildpadder ude i den virkelige verden til at lave en tablet, der kan rejse sig op, som man kender det fra en tumling. Derudover er det også lykkedes dem at udstyre tabletterne med et indre maskineri, der i sig selv er noget af en ingeniørbedrift. Sidst, men ikke mindst har de også fundet en elegant metode til at beskytte insulinen mod at blive nedbrudt i mavesækkens barske miljø. Så som videnskabsmand kan man ikke gøre andet end at trække på smilebåndet over sådan en opfindelse«, siger Troels Krarup Hansen.

Den nyudviklede tablet er på størrelse med en ært. I dens indre gemmer der sig en nål lavet af frysetørret insulin, som kan skydes ind i slimhinden i mavesækken og aflevere en dosis insulin. Foto: Felice Frankel]

Smertefri mavesæk

Det er stadig for tidligt at sige, om tabletten også vil virke på mennesker. Men hvis den gør, skal patienter med diabetes i fremtiden leve med tanken om, at de skal sluge en sylespids nål lavet af frysetørret insulin. Det tænker Lars Fogh Iversen ikke, at patienterne vil lade sig skræmme af.

»Nålen ligger gemt inde i tabletten, og derfor vil den ligne alle mulige andre piller, som folk er vant til at sluge. Og patienterne vil ikke kunne mærke det lille stik nede i maven, fordi mavesækken ikke har nogen smertereceptorer. Patienten vil simpelthen ikke opdage, hvad det er, der foregår«, siger Lars Fogh Iversen.