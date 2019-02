Den magnetiske nordpol bevæger sig hurtigere end nogensinde mod Sibirien

Jordens magnetiske nordpol har travlt med at komme til Sibirien. Forskere har derfor været nødsaget til at opdatere modellen for jordens magnetiske felter et år før tid.

Der sker noget mærkeligt oppe nordpå.

Jordens magnetiske nordpol har længe vimset sig stille og roligt fra Canada mod Sibirien. Men nu flytter polen sig så hurtigt, at verdens førende eksperter i geomagnetisme er blevet tvunget ud i at gøre noget usædvanligt. Det skriver Nature.com.

30. januar udsendte de en opdatering af World Magnetic Model – en model for jordens magnetiske felt, som styrer alt fra navigationssystemerne på skibe til Google Maps på smartphones.

Modellen blev sidst opdateret i 2015, og en sådan opdatering plejer at holde 5 år. Det har bare ikke været tilfældet denne gang. Det magnetiske felt rykker sig nemlig så hurtigt, at forskere nu har måttet rette i modellen et år før tid.

Fejlen blev allerede opdaget tidligt i 2018, da forskere fra National Oceanic and Atmospheric Administrations og britiske Geological Survey gennemførte deres årlige check af modellen. Her blev de klar over, at modellen var så ukorrekt, at den var på kanten til at overskride den acceptable grænse for navigatoriske fejl – noget, der kan gå ud over blandt andet flytrafik.

Skyldes forandringer i jordens kerne

Men hvorfor den magnetiske nordpol pludselig har fået så travlt, undrer forskerne. Ifølge dem er en mulig forklaring, at der flyder en særlig hurtig strøm af flydende jern under Canada. Strømmen svækker ifølge forskerne det magnetiske felt under Canada, og derfor taber landet den magnetiske tovtrækning til Sibirien.

»Den magnetiske nordpols placering lader til at være bestemt af to store magnetiske felter: et under Canada og et under Sibirien. Det sibiriske felt vinder konkurrencen«, siger Phil Livermore, der er geomagnetist ved University of Leeds, til et møde med American Geophysical Union, ifølge Nature.

Det er imidlertid ikke noget nyt, at den magnetiske nordpol flytter sig. Det er ganske naturligt, da flydende jern i Jordens kerne skvulper rundt og skubber til Jordens magnetiske felter.

Siden man første gang i 1831 kortlagde den magnetiske nordpol, har polen rykket sig over 2.200 kilometer fra Canada mod Sibirien. Fra 2000 til i dag er dens hastighed steget fra 15 kilometer om året til 55 kilometer om året. I 2018 krydsede den magnetiske nordpol også den internationale datolinje.