500 universiteter: Vestager bør pristjekke forskningsartikler Fem firmaer tjener styrtende på at sælge adgang til forskning, mener universiteter, der frygter monopol.

Fem private forlag sidder tungt på adgangen til de videnskabelige forskningsartikler i Europa. Faktisk så tungt, at interesseorganisationen Danske Universiteter vurderer, at der kan være tale om monopoltilstande.

Det skriver fagbladet Magisterbladet søndag.

Interesseorganisationen er gået sammen med sine europæiske pendanter, der samlet kalder sig European University Association (EUA), for at bede EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, om at kigge nærmere på sagen.

Samlet tæller de omkring 500 universiteter i Europa, fortæller direktør i Danske Universiteter Jesper Langergaard.

»Vi vil gerne have kommissæren til at undersøge, om der er monopollignende tilstande omkring videnskabelige tidsskrifter. Vi føler, der er problemer. De er meget dyre, og vi kan ikke gennemskue priserne i forhold til andre lande«, siger han.

I 2017 måtte danske universiteter hive 204 millioner kroner op af lommen for at få de fornemme tidsskrifter digitalt. Herefter har de personer, der er tilknyttet universiteterne, mulighed for at læse dem.

Kan I ikke bare lade være med at abonnere på tidsskrifterne?

»Det er meget svært, fordi vi taler om meget anerkendte tidsskrifter. Det er meget eftertragtet og giver stor anerkendelse for forskere at blive publiceret i eksempelvis Science, Nature og The Lancet«.

»Det ville betyde, at vi ville få en mere begrænset adgang til noget af den nyeste forskning, og det er vi ikke interesseret i«, siger Jesper Langergaard.

204 millioner kroner er en dyr pris for adgangen, mener Langergaard.

De fem forlag har et godt tag i Danmark. Det viser en aktindsigt i en aftale mellem Elsevier og DEFF, der forhandler tidsskriftsabonnementer for forskningsbibliotekerne, som Magisterbladet har fået.

Det forlag, der ifølge Magisterbladet står for størstedelen af udgifterne, er hollandske Elsevier, der blandt andet har The Lancet. Et abonnement til Elsevier koster cirka 50 millioner årligt for universitetsbibliotekerne, skriver fagbladet.

Organisationen af universiteter i Europa har anmodet Margrethe Vestager om et møde i februar angående sagen. De har endnu ikke fået svar på, hvorvidt det er muligt.

ritzau