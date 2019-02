Forskere: YouTube lærer folk, at Jorden er flad

Det er især på YouTube, at folk overbevises om, at Jorden er flad i stedet for rund, mener amerikanske forskere.

Det er mere end 2.000 år siden, den græske astrolog og matematiker Eratosthenes første gang mente at bevise, at Jorden er rund. Siden er det igen og igen blevet slået fast af videnskabsmænd.

Alligevel findes der en stigende gruppe mennesker, der mener, det hele er løgn og latin, og at Jorden rent faktisk er flad: De såkaldte Flat Earthers.

Nu mener en gruppe amerikanske forskere fra Texas Tech University at have fundet ud af, hvorfor konspirationsteorien bliver mere og mere udbredt i disse år. Svaret skal ifølge forskerne findes på den Google-ejede videotjeneste YouTube. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Under de seneste to årlige Flat Earther-konferencer i USA har forskere interviewet 30 personer, der tror, at jorden er en flad skive, der drejer rundt om solen. Heraf svarede 29 nemlig, at de for to år siden troede, Jorden var rund, men efter at have set en række konspirationsvideoer på YouTube skiftede de mening.

»Den eneste, der ikke svarede det, forklarede til gengæld, at hans datter og svigersøn havde set videoer om emnet på YouTube og fortalt ham om det«, forklarer Ashley Landrum, der var leder af researchgruppen på Texas Tech University ifølge The Guardian.

Kalder alle videnskabsmænd

Det er især videoen ’200 proofs Earth is not a spinning ball’, der ifølge forskerne har været en effektiv omvendelsesvideo. Angiveligt fordi, den appellerer til mange forskellige personer, lige fra dem, der læser biblen tæt, til konspirationsteoretikere og dem, der normalt har en videnskabelig tilgang til tingene.

Flere af interviewpersonerne fortæller, at de i starten kun så videoerne for at kunne gøre grin med dem, men at de efter kort tid blev overbevist af materialet.

Ashley Landrum har for nyligt fremvist sit materiale på videnskabskkonferencen American Association for the Advancement of Science i Washington DC i USA.

Hun mener ikke, YouTube som sådan gør noget forkert, men at de burde ændre algoritmerne for deres videoer, så de viser mere »korrekt information«.

»Der er meget gavnlig information på YouTube, men også meget misinformation«, siger Landrum og forklarer, at når man først har set en af den slags videoer, gør tjenestens algoritmer, at man hurtigt bliver præsenteret for flere videoer og på den måde kan ende i en spiral.

»Der er i sig selv ikke noget galt i at tro, at Jorden er flad, men det kommer i en pakke sammen med mistro til institutioner og autoriteter generelt. Vi ser gerne, at folk er kritiske forbrugere af den information, de bliver givet, men der bør være en balance«, siger Ashley Landrum.

Hun opfordrer videnskabsmænd til at lave deres egne YouTube-kanaler og videoer, der kan modbevise Flat Earth-teorierne.

»Vi ønsker ikke, at YouTube er fyldt med videoer, der påstår at vise grundene til, at Jorden er flad. Vi har brug for andre videoer, der forklarer, hvorfor de andres grunde ikke er rigtige og giver en række måder, hvor folk selv kan undersøge det nærmere på«, siger hun ifølge The Guardian.