Forskere finder det over alt: Selv den prægtige Loch Lomond er forurenet af mikroplast

De gik langt væk fra alting, forskerne, da de ville se på udbredelsen af plastforureningen i Storbritannien.

Men de fandt ingen steder, der ikke var påvirket af plastik. Ikke et eneste.

Det viser en undersøgelse, som Bangor Universitet har gennemført sammen med miljøorganisationen Friends of the Earth. De gav sig til at lede efter og tælle forekomsterne af mikroplastik - plaststykker, der er mindre end 5 mm store i vandløb og søer i naturparker, isolerede områder og nær byerne.

De fandt mest ved de tætbefolkede områder. I Tame-floden ved Manchester var der over 1.000 stykker mikroplast pr. liter vand, men selv i den smukke skotske sø Loch Lomond var der plastforurening. Forskerne fandt 2,4 plaststykker pr. liter.

I Ullswater i det ærkeengelske sødistrikt blev der fundet 29,5 stykker mikroplast pr. liter. I Blackwaterfloden i Essex var niveauet oppe på 15,1 stykker, i Dochart-vandfaldet i Loch Lomond og Troccsachs-nationalparken fandt de 3,3 stykker mikroplast i hver liter vand og i den walisiske Afon Cengin-flod 76,9 plastsykker.

»Mikroplastik var til stede i selv de mest afsidesliggende steder, vi tog prøver. Deprimerende nok var det i nogle af landets mest prægtige landskaber«, mener en af forskerne, Christian Dunn, ifølge universitetet.

»Ganske som med alle andre nye forureninger kender vi ikke fuldt ud den risiko, de udgør for faunaen og økosystemerne eller for den menneskelige sundhed eller i hvilket omfang, det findes i alle vore vandmiljøer«.

Han opfordrer politikerne til at sikre, at der straks indføres faste målinger af plastikindholdet i åer, floder og søer.

Friends of the Earth efterlyser med måleresultaterne in mente, at der lovgives mod brugen af plastik i et forsøg på at mindske den forurening, der er resultatet. Og det er ikke kun brugen af plastposer, der bidrager. Mikroplasten kan også stamme fra bildæk, tøj og malinger.

Miljøorganisationen Plastic Change har lavet en informationsvideo om mikroplasten.