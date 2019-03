Norge finder et hidtil uopdaget vikingeskib, der blev begravet for 1.000 år siden

Der jubles - og med god grund - over et enestående historisk fund. Men det skal undersøges med stor varsomhed, råder dansk ekspert.

Borreparken i Norge er kendt for sine meget store gravhøje. Men det viser sig nu, at stedet også i over 1.000 år har gemt på et stort skib.

Jordradar har afsløret, at der ligger en skibsgrav inde midt i det fredede område. Det vækker begejstring i Norge - og på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

»Det er fantastisk. Dem kan man aldrig få nok af«, lyder reaktionen fra Anne Christina Sørensen, der er chef for undersøgelser og forskning på Vikingeskibsmuseet.

»Man har tidligere gravet en skibshøj ud der i midten af 1800-tallet, men der er ikke mange oplysninger om udgravningen. Det spændende er, at det nye fund sker inde i Borregravpladsen, hvor der i forvejen er en række gravhøje. Dem, man har undersøgt der, er alle sammen plyndrede. Det er formentlig sket ikke frygtelig lang tid efter gravlæggelsen har fundet sted«.



Går forsigtigt frem i undersøgelserne

De nye fund tyder på, at der ligger et fartøj på lidt over 14 meter nede i jorden. Nordmændene har holdt sig fra at grave ned til fundet og alene undersøgt det ved hjælp af blandt andet jordradar og metaldetektorer.

»Vi kan ikke overdrive betydningen af det her«, mener miljøminister Ola Elvestuen, der præsenterede fundet på en pressekonference i dag.

»Vi kender ikke bevaringsgraden af det. Det er ikke til at svare på hvor meget, som er bevaret under jordoverfladen«, tilføjer kulturarvschef Terje Gansum fra Vestfold Kommune.

Det glæder Anne Christina Sørensen, at nordmændene er meget forsigtige i deres undersøgelser af det skib, undergrunden gemmer på.

»Man skal gøre det med varsomhed. Arkæologi er en ødelæggende videnskab, forstået på den måde, at konteksten på stedet bliver forstyrret, når man graver tingene ud«.

»Det bliver interessant at se, om der for eksempel er et indre anlæg - et gravkammer, som man kender det fra Osebergskibet«, tilføjer den danske vikingeskibsekspert.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at der har været en gravhøj over det sted, hvor det nyfundne fartøj ligger.

Ud over Osebergskibet har nordmændene fundet to andre vikingeskibe, Gokstadskibet og Klåstadskibet.

Foto: Peter Klint Herhjemme har arkæologerne blandt andet fundet Ladbyskibet i en høj nær Kerteminde på Fyn. Det er i dag udstillet på Vikingemuseet Ladby.