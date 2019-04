Guide til stjernehimlen i april: Kig op! Der er en bjørn, en gazelle, en løve og en tyr. Og send en tanke til Gagarin

Der går nærmest zoologisk have i den, når du kigger på stjerner i april, og så er det også tid til at sende det første menneske i rummet, Jurij Gagarin, en himmelsk tanke.

I foråret finder du Store Bjørn højt mod nord. Karlsvognen er en del af stjernebilledet, men pas på, for selv om Karlsvognen normalt er nem at finde, er den for tiden nær zenit (lige over dit hoved). Læg nakken godt tilbage og hold balancen. Det kan være svært at udpege en position lodret over hovedet.