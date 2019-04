Forsker efter måling af jordskælv på Mars: »Det er vinduet ind til Mars' indre«

Nasa kunne i går løfte sløret for den første måling af et jordskælv på en anden planet nogensinde. Nemlig på Mars. Målingen kan være et skridt på vejen til at forstå Mars’ indre opbygning – og dermed forstå mere om vores eget unikke hjem, Jorden.