Plastikforureningen er helt ude af kontrol: Australiens sidste uberørte paradis drukner i plastik

Strandene på den tropiske øgruppe Cocosøerne er fyldt med synligt plastikaffald, men det er kun toppen af isbjerget, viser et nyt studie. For nede i sandet gemmer der sig 26 gange mere plastikaffald i form af mikroplastik. Forskerne bag undersøgelsen advarer om, at den globale plastikforurening har et langt større omfang, end vi tror.