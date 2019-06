Den 35-årige kinesiske forsker He Jiankui har mødt hård kritik fra omverden, lige siden han i november sidste år fortalte, at det var lykkedes ham at genredigere to kinesiske tvillingesøstre i forbindelse med kunstig befrugtning. Nu antyder ny forskning, at genmanipulationen med stor sandsynlighed vil kunne forkorte tvillingernes liv.