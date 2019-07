Første mand i rummet

Eisenhower havde måske fundet inspiration til sin tale i en ceremoni, han havde overværet fire måneder før, 8. september 1960, hvor forsknings- og udviklingsdivisionen af The Redstone Arsenal (våben- og ammunitionsfabrik) i Huntsville, Alabama, formelt blev overført fra US Army til Nasa, det nye direktorat for USA’s civile rumfart. I realiteten betød det oprettelse af en ny forskningsstation til Wernher von Braun, der med titel af SS-Sturmbannführer 1936-1945 havde arbejdet med at udvikle V2-raketter for Nazityskland. Det var godt 15 år siden, han var flygtet fra sin forskningsstation på Rügen sammen med 100 af sine bedste folk, medbringende 300 jernbanevogne fyldt med konstruktionstegninger, manualer, værktøj samt 70 intakte V2-raketter, og havde overgivet sig til amerikanerne.

Den ny forskningsstation fik navnet Marshall Space Flight Center og blev bemandet med von Brauns hold plus 4.570 unge amerikanske ingeniører og teknikere. Som det står skrevet i Marshall Space Flight Centers officielle historie:

»Tyskerne havde arbejdet sammen i mere end to årtier, og deres erfaring og lederskab gav det ny center sammenhængskraft«.

Den nyvalgte præsident Kennedy havde kun et par måneder til at overveje den gamle soldaterpræsidents vise ord, før det ny initiativ, han var blevet valgt på, løb ham af hænde, og han måtte sande, at han vitterlig var fuldstændig afhængig af den militærindustrielle-videnskabelige trefoldighed, hvor han blandt de hundredtusinder af ansigtsløse eksperter og officerer kun genkendte Wernher von Braun.

12. april 1961, 83 dage efter præsident Kennedys tiltrædelse, meddelte den sovjetiske statsradio: »Verdens første satellitskib, ’Vostok’, med et menneske om bord er blevet skudt i kredsløb om Jorden fra Sovjetunionen. Pilotkosmonauten på rumskibssatellitten er statsborger i Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker, flyvermajor Jurij Aleksejevitj Gagarin«.

Jurij Gagarin havde gjort alle betænkeligheder om bemandet rumflyvning til skamme. Han var ikke blevet vanvittig af klaustrofobi, vægtløshed og luftsyge, som mange læger havde spået. Han havde handlet cool og rationelt og udholdt vilde rotationer under indflyvningen. Han var landet i sin faldskærm på en mark, hvor han mødte en kvinde og hendes datter, som viste ham vej til en telefon. Chefdesigneren var lige ved at græde, da han genså den 27-årige pilotkosmonaut, der ifølge specifikationerne var en mand, der ikke var højere end 170-175 cm og med en vægt på 70-72 kilogram. Gagarin rapporterede stille: »Alt er godt […] tingene er helt i orden«. Chefdesigneren var for bevæget til at svare.

Den umiddelbare reaktion fra talsmanden for det amerikanske rumprogram Project Mercury, da han blev vækket klokken 3 om morgenen af en journalist for en kommentar om Gagarins bedrift: »Hvis du vil ha’ noget fra os, dit røvhul, så er svaret, at her sover vi alle sammen«. Noget tydede på, at det var så som så med gennemslagskraften i Kennedys løfter om en ny begyndelse.

Foto: Nasa John F. Kennedy og vicepræsident Lyndon B. Johnson sammen med chefen for Marshall Space Flight Center Wernher von Braun 11. september 1962.

John F. Kennedy og vicepræsident Lyndon B. Johnson sammen med chefen for Marshall Space Flight Center Wernher von Braun 11. september 1962. Foto: Nasa

Kennedys blankocheck

Den smilende Gagarins bedrift var så modig og fantastisk og så umulig at overgå, at Kennedy måtte mobilisere hele sit konkurrenceinstinkt og finde på noget helt andet – noget meget større – og i et memorandum 20. april 1961 til vicepræsident Johnson krævede han så hurtigt som overhovedet muligt »dramatiske resultater« for at slå Sovjet.

Præsident Kennedys memo var en blankocheck til USA’s statskasse, og lige hvad det sultne militærindustrielle-videnskabelige kompleks havde ventet på. Vicepræsident Johnson satte himmel og jord i bevægelse. Hele nationens population af udvalgsformænd, forsvarspolitikere, officerer, professorer, direktører, designere, ingeniører og tekniske genier gik i grupper for at dele kagen, for at bringe sig i stilling og slås om de sjove positioner – undtagen én, den nyudnævnte chef for Marshall Space Flight Centre, Wernher von Braun.

Mens resten af Nasa sad i møde, sendte han et brev, uden om kommandovejene, uden at informere sine overordnede, direkte til vicepræsident Johnson. Klart og enkelt udstak von Braun planen for en mission til Månen. For det er en bemandet mission til Månen, der skal til for at slå russerne. Ikke bare fordi det er svært og heroisk, men fordi det er det eneste område, hvor russerne ikke er foran. At flyve til Månen vil kræve raketter mindst 10 gange kraftigere, end hvad man hidtil har kendt. Hvis amerikanerne sætter alle sejl med det samme, er der en reel mulighed for i løbet af seks til syv år at komme foran Sovjet og lande en besætning på Månen og bringe den tilbage igen.

Og sådan blev det. 25. maj 1961, 20 dage efter at Alan Shepard som en vag respons på Gagarin var blevet USA’s første mand i rummet på en såkaldt hopflyvning (en tur på 15 minutter op til 186 km højde), erklærede Kennedy i en tale til Kongressen, at »USA skulle forpligte sig til, før 10-året var omme, at lande en mand på Månen og bringe ham sikkert tilbage ... Intet andet rumprojekt i denne periode vil være så svært eller så dyrt at gennemføre«.

Foran os ligger Månen, lad os nu arbejde sammen om at erobre Månen Chefdesigneren efter pilotkosmonaut Aleksej Leonov havde været det første menneske til at svømme rundt i kosmos i 1965

Det foreløbige budgetoverslag for måneprojektet, som endnu ikke hed ’Apollo’, var på 40 milliarder 1961-dollars. Det skal sættes i forhold til, at USA’s statsbudget i 1961 var på 94 milliarder dollars – og det lod sig kun sig gøre at få det igennem Kongressen ved at optrappe koldkrigsretorikken til det yderste.

Den sovjetiske premierminister, Khrusjtjov, leverede selv beviset for, at Sovjetunionen var en barbarisk slyngelstat, da han fortalte, at »Gagarin under sin rumfart havde kigget og kigget, men ikke set nogen Gud«. En udtalelse, der rystede det religiøse USA. Og Kennedy slog yderligere fast, at hvis ikke der blev gjort noget, var kommunistblokkens mobilisering af befolkning og ressourcer en fare, som man måtte leve med mindst resten af det 20. århundrede. Hvis russerne overhalede USA i teknologi, var der ikke meget tvivl om, hvem der ville afgøre verdens fremtid.

Også denne argumentation havde Wernher von Braun fremført i sit brev: »I rumkapløbet konkurrerer vi mod en beslutsom modstander, hvis økonomi i fredstid er på krigsfod […]. Jeg tror ikke, vi kan vinde dette kapløb, medmindre vi tager et minimum af forholdsregler, som normalt kun ville være acceptable i en national krisesituation«.

Kennedy gjorde alt det, som Eisenhower havde advaret imod. Han kastede sig i armene på det militærindustrielle-videnskabelige kompleks, personificeret ved Wernher von Braun. Han beordrede fredstidsmobilisering for at gennemføre et måneprojekt, der på sit højeste skulle have 400.000 dyre eksperter og specialarbejdere på lønningslisten. Ikke siden von Brauns V2-projekt og Manhattan-projektet, der frembragte atombomben, havde verden set noget lignende.

De eneste, der ikke kunne se storheden i Kennedys berømte tale, var russerne. Med sovjetiske øjne var Kennedys måneprojekt ikke noget, man kunne tage alvorligt, det var jo bare en tale, en 10-års plan, and so what? For dem var planøkonomi noget, der ikke virkede. De holdt deres projekter strikt hemmelige, indtil de var realiseret. En taktik, der havde bragt dem alene i spidsen – indespærret i deres fængselsstat havde de ikke en chance for at vide, at et enormt velsmurt produktionsapparat var blevet sat i kampberedskab og skulle ende med at tørre gulv med Chefdesigneren og hans modige kosmonauter.

Russisk paradeopvisning

Indtil videre og de næste fire år kørte det bare for Chefdesigneren og hans folk i den fjerne tophemmelige kosmodrom, Bajkonur. Allerede i august 1961 blev 25-årige German Titov sendt op til endnu en sovjetisk heltebedrift. I den kugleformede ’Vostok 2’ kredsede han i løbet af et døgn 17,5 gange om Jorden – et overvældende bevis på sovjetisk styrkeforhold over for det amerikanske ’Mercury’-projekt, der hidtil kun havde leveret hopflyvninger.

Foto: Unknown./National Air and Space Museum, Smithsonian Institution (SI 84-10324). Det russiske astronauthold fotograferet omkring 1961. I midten Sergei Pavlovich Korolev og til højre for ham Yuri Gagarin

Det russiske astronauthold fotograferet omkring 1961. I midten Sergei Pavlovich Korolev og til højre for ham Yuri Gagarin Foto: Unknown./National Air and Space Museum, Smithsonian Institution (SI 84-10324).

Foto: Nasa 20. februar 1962: 42-årige John Glenn svinger sig ombord i sit Mercury rumskib ’Friendship 7’. Som USA's første rigtige astronaut blev han en berømthed uden for kategori, på niveau med John F. Kennedy himself – og endte da også som demokratisk senator. Alle troede, at det var slut med astronautik for Glenn, men i 1998 stillede han sin 77-årige krop til rådighed for et nidøgns eksperiment på ISS, den international rumstation.

20. februar 1962: 42-årige John Glenn svinger sig ombord i sit Mercury rumskib ’Friendship 7’. Som USA's første rigtige astronaut blev han en berømthed uden for kategori, på niveau med John F. Kennedy himself – og endte da også som demokratisk senator. Alle troede, at det var slut med astronautik for Glenn, men i 1998 stillede han sin 77-årige krop til rådighed for et nidøgns eksperiment på ISS, den international rumstation. Foto: Nasa

Foto: © Sputnik Første kvinde i rummet, Valentina Tereshkova

Første kvinde i rummet, Valentina Tereshkova Foto: © Sputnik

20. februar 1962 fik amerikanerne endelig en mand udenfor. Den 40-årige pilotastronaut John Glenn kredsede 3 gange om Jorden. Sammen med astronauterne Carpenters og Schirras flyvninger genoprettede han USA’s selvfølelse en smule, men kun indtil 11. august 62, hvor Chefdesigneren trumfede igen og sendte to ’Vostok’-rumskibe op på én gang – pilotkosmonauterne Nikolajev og Popovitj passerede hinanden med kun fem kilometers afstand med 28.800 kilometer i timen, 65 omløb på knap fire døgn. Selv om der som sædvanlig slap yderst få detaljer ud om de sovjetiske rumflyvninger, kunne alle, også amerikanerne, se, at Chefdesigneren havde gjort al skepsis til skamme vedrørende mænds evne til at overleve lange ophold i rummet. Det gjorde det muligt for amerikanerne at springe en masse mellemregninger over, og 15. maj 1963 gennemførte den uforstyrrelige Gordon Cooper, der faktisk faldt i søvn under den langstrakte startprocedure, den første ordentlige mandetur for amerikanerne. I sit ’Mercury’-rumskib, ’Faith 7’, fløj han 22 kredsløb på 34 timer.

I en måned lod Chefdesigneren amerikanerne blive i troen på, at de var ved at komme ind i kampen. For så 14. juni at fyre en ny dobbelt-whammer af: Pilotkosmonaut Valerij Bykovskij blev skudt af sted i en ’Vostok 5’ på en ægte russisk mandetur. Målet var at sætte rekord med otte døgn i kredsløb. Det nåede Bykovskij ikke, men det var også lige meget ... For to dage senere ryddede Chefdesigneren atter en gang forsider og sendeflader over hele verden: Verdens første kvindelige pilotkosmonaut, Valentina Teresjkova, blev skudt i omløb i sit rumskib, ’Vostok 6’, og fløj formationsflyvning med Bykovskij i ’Vostok 5’ over Det Indiske Ocean. Teresjkova landede i en kornmark midt under høsten, og billederne af hende, 26 år gammel, slank og i topform som en solodanser, i samtale med de kvindelige markarbejdere, var som et lynnedslag af kvindelighed i den soldaterkultur, som prægede både det sovjetiske og det amerikanske rumprogram. Og det var da også for godt til at være sandt. Der skulle gå 19 år, før mændene igen gav kvinderne adgang til et rumskib.

Survival of the dumbest

I sommeren 1963 var Sovjetunionen i alvorlige politiske vanskeligheder. Premierminister Khrusjtjov var blevet offer for sin egen propaganda og troede, at han på grund af triumferne i rummet kunne spille lige op med USA. Realiteten var, at USA var totalt ovenpå i alle strategiske våben. USA og Vesten var fortfarende ’Den Gyldne By på Bjerget’ med lækre biler, popmusik, frække chicks og friske fyre, en magnet, der tiltrak rastløse mennesker fra resten af verden.

Allerede i august 1961 var Sovjet blevet nødt til at kommandere sin europæiske vasalstat Østtyskland til at bygge Berlinmuren for at forhindre, at landet blev tømt for initiativrige folk, der ikke kunne se en fremtid i den marxistisk-leninistiske arbejder- og bondestat. Og i oktober 1962 måtte Khrusjtjov lade Fidel Castro sejle sin egen sø og opgive Cuba som en fremskudt bastion for den virkeliggjorte socialisme.

Og i sommeren 1963 var præsident Kennedy i offensiven på Jorden. Kommunistiske guerillaer var på fremmarch i Sydøstasien, i Vietnam og Laos, hemmeligt støttet af Sovjet, efterladende sig det sædvanlige spor af massemord og politistater. Kennedy sendte i tusindvis af specialtropper og militærrådgivere til Vietnam for at holde den kommunistiske guerilla Viet Cong stangen.

Jeg værdsætter Koroljovs talent uden forbehold. Jeg kendte til mindre gode karaktertræk hos ham, men de kan ikke skjule storheden af vor Chefdesigners person Nikolaj Kamanin, leder af flyvevåbnets kosmonautuddannelse, og en af Chefdesignerens argeste kritikere i sin dagbog

Sovjetunionen i 1960’erne mindede om en galeanstalt, hvor psykopaterne havde taget magten Det var survival of the dumbest, og det forbliver en gåde, at et formidabelt rumprogram kunne eksistere under sådanne betingelser. Premierminister Khrusjtjov udnyttede rumprogrammets pr-muligheder til det yderste for at sløre realiteterne – angiveligt gik han så vidt som til at tvangsgifte verdens første kvindelige kosmonaut, en begivenhed, der blev refereret i de internationale societyspalter i Time Magazine 15. november 1963:

»Bryllup, Valentina Vladimirovna Teresjkova, 26, Soviet cosmonette (!) og major Andrian Grigorievitj Nikolajev, 34, den 3. sovjetiske kosmonaut; ved en borgerlig ceremoni i bryllupspaladset i Moskva, efterfulgt af en tv-transmitteret reception […] for 300 gæster, hvor Khrusjtjov optrådte som far til både brud og gom og udbragte 21 skåler for parret (bl.a. »Måtte I have radar, så I undgår livets sorger og besværligheder«)«.

Med en kommandoøkonomi, der var at kvæle sig selv i fejlslagne planer, kunne Sovjetunionen ikke, hvor gerne de end ville, bruge rumprogrammet til at skabe vækst – i bedste fald var det march på stedet, i de fleste tilfælde direkte tilbageskridt, som f.eks. inden for landbruget, hvor ineffektivitet og korruption sammen med naturkatastrofer (tørke) tvang det store frugtbare land til at importere fødevarer.

Foto: Nasa Præsident Kennedy melder amerikanerne ind i rumkapløbet under en tale på Rice University 1962.

Præsident Kennedy melder amerikanerne ind i rumkapløbet under en tale på Rice University 1962. Foto: Nasa

Hvad kan du gøre for dit land

Lige modsat forholdt det sig i Amerika; Kennedy var den mest populære amerikanske præsident nogensinde, og næppe på noget tidspunkt i menneskehedens historie havde der eksisteret et samfund så rigt som USA i 1963, hvor de enorme bevillinger til måneprogrammet virkede som en økonomisk turbopumpe, der svingede landet op til den urørlige position af rigdom og magt, vi kender i dag.

Centerakslen i turbopumpen var Nasa (National Aeronautics and Space Administration, den Nationale Luft- og Rumfarts Administration), der organiserede de legioner af højtlønnede specialister i kortærmede hvide skjorter, som arbejdede i treholdsskift over hele landet i airconditionerede vinduesløse kontorlandskaber store som sportshaller, hvor de udviklede raketter og rumskibe med navne, som snart skulle overstråle ’Sputnik’ og ’Vostok’: ’Gemini’, ’Saturn’ og ’Apollo’.

Denne elite, der med Wernher von Brauns ord »rummede den koordinerede kraft af USA’s videnskabsmænd, teknikere og organisatorer fra næsten hver eneste gren af moderne videnskab«, var så talrig, at den snarere end elite må kaldes en klasse, en ny middelklasse, hvor alle var lige vigtige. »Astronomer, fysikere, matematikere, ingeniører, fysikere, kemikere og testpiloter er essentielle, men det er økonomer, forretningsfolk, diplomater og mange andre også«.

Der var tale om starten på en komplet reorganisering af det arbejdende Amerika. På de nye arbejdspladser i det, der nu blev kaldt aerospace-industrien, havde arbejdet flyttede sig fra hænderne op i hovedet. Folkene på gulvet bar slips og hvid skjorte, man kunne ikke længere se forskel på dem og ledelsen. Alle trak på samme hammel og fulgte præsident Kennedys appel: »Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig – spørg, hvad du kan gøre for dit land«. Det var et lighedsprojekt, der ikke stod tilbage for den kommunistiske utopi, der havde medført så megen ulykke i Sovjetunionen – men i USA virkede det, og den livsform, det medførte, er siden blevet et forbillede for hele verden.

At projektet kun gjaldt hvide amerikanske mænd, der var medlem af det militærindustrielle-videnskabelige kompleks, ser vi foreløbig bort fra. Ikke mindst fordi den ikoniske figur i Nasa, manden, som alle kendte, var Wernher von Braun, indbegrebet af en original white guy, som de hårde sorte drenge i South Bronx med hadefuld respekt kalder velklædte hvide mænd fra Europa med pæne tænder og høje uddannelser.

Von Braun

Von Braun befandt sig i efteråret 1963 i noget, der må have lignet Paradis for drengedrømmere fra Helvede. Befriet for ethvert dobbeltspil i forhold til militære arbejdsgivere sad han med sit eget center, med hele sit designerhold på 5.000 mand, og havde som første og eneste prioritet at bygge en måneraket. Han var kendt fra Walt Disneys TV-programmer ’Man in Space’ som den nøgterne ekspert med skærmtække og karakteristisk tysk videnskabsaccent. Set af op mod 40 millioner seere, skabt til at promovere ’Tomorrowland’, fremtidssektionen af Disneyland. TV-programmerne var en kombination af Disneys formidable filmiske virkemidler og en jublende fremtidsoptimisme, der lovede publikum underholdning bygget på forskernes konstruktionstegninger til fremtiden, en vidunderlig tidsalder, til gavn for vore børn og alle kommende generationer.

Selv havde von Braun (der var mørkblond) tre blonde mønsteramerikanske børn, to døtre og en søn. Han havde en perfekt blond kone, Maria Louise von Quistorp af holstensk adel, en fed bil, Mercedes 220 SE Cabriolet – og i starten af november 1963 var han optaget af at finpudse det monster af en F-1 raketmotor, som hans hold efter to år havde forsket sig frem til skulle løfte den kommende måneraket, Saturn V, af sted fra Jorden, og sådan en havde den sovjetiske Chefdesigner stensikkert ikke.

Foto: Nasa Wernher von Braun

Wernher von Braun Foto: Nasa

Men selv om von Braun var en superstar og et certificeret geni, der havde reddet USA’s ære flere gange med sine raketter, var han langtfra elsket på chefgangene i Nasa. Det var ikke blevet glemt, at von Braun var gået uden om kommandovejene direkte til den politisk ansvarlige for Nasa, vicepræsident Lyndon B. Johnson, i april 1961 og havde skaffet sig entreprisen med at bygge måneraketten.

Nasa’s administrator, James Edwin Webb, der hverken var en tørvetriller eller en svagpisser, men snarere anerkendt som en af USA’s fremmeste topledere, havde, når han blev interviewet om emnet i eftertiden, svært ved at skjule, hvor ondt han havde i tænderne over den forhenværende SS-Sturmbannführers genialitet, held og popularitet. Og dog havde Webb en slags misundelig respekt for von Braun: »Hans instinkter og intuition var som et dyrs. Jeg mener, han kunne sanse fare [som] når et dyr rejser ørerne, og siger: Hvad sker der? Der er en ny fært i vinden«.

Arven efter Kennedy

End ikke den mest følsomme shaman kunne have anet, at præsident Kennedy ville blive myrdet af en snigskytte 22. november 1963 i Dallas, Texas. Men det blev han, og dermed var en ganske kort og helt ekstraordinær æra i USA’s historie forbi, et af de sjældne øjeblikke, hvor tilværelsen bliver ændret for en hel generation, mens de selv står og ser på. Intet sted havde det været mere sandt end inden for rumprogrammet – Kennedys poetiske, men aggressive retorik havde haft bred appel der, hvor det betød noget, til nationens »best and brightest«, men den havde også tilsløret, at USA var et nådesløst konkurrencesamfund, hvor vinderen gør rent bord, og fanden tager den sidste.

Og selv om Kennedy havde været enormt populær, betød det ikke, at han ikke havde politiske modstandere. Måneprogrammet havde været i reelle politiske vanskeligheder igennem 1963; det havde været stadig sværere at forklare, hvorfor det skulle have 5 milliarder dollars årligt, mens bekæmpelse af fattigdom blev spist af med 1,8 milliarder, og skolevæsenet kun fik 2 milliarder. Kritiske røster hævdede, at rumprogrammet simpelthen ikke var pengene værd, at kampen mod kræft og psykiske sygdomme blev forsømt, at samfundet blev splittet op i et A- og et B-hold af fattigdom og racisme.

Men da skæbnen satte vicepræsident Lyndon B. Johnson ind som Kennedys efterfølger, fredede den også de politiske programmer. Netop fordi det var arven efter Kennedy, lysende og gylden, vovede ingen i Kongressen at røre den – der er dem, der hævder, at USA ikke var kommet til Månen, eller i hvert fald ville være blevet stærkt forsinket, hvis ikke Kennedy var blevet myrdet.

Og Johnson var jo manden, der om nogen havde lagt fundamenter og støbt kugler til både Nasa og måneprogrammet (målet lå fast, variablen var pengene), og hvad der var nok så vigtigt, så behøvede han heller ikke bekymre sig om en voksende antiteknologisk bevægelse blandt hippier, miljøforkæmpere, anti-Vietnam-krig-aktivister og ikke mindst sorte borgerretsforkæmpere. For oven over det hele stod de to store amerikanske tv-netværk CBS og NBC vagt om rumprogrammet, med USA’s og verdens mest berømte nyhedsvært, Walter Cronkite, i spidsen – og han anså kritikere af rumprogrammet for at være »bad loosers«.

Hvad gør Månen godt for? Man kan ikke købe den eller sælge den Wall Street-mægler om rumprogrammet

Med al den medvind kunne von Braun fordybe sig i at omskabe Marshall Space Flight Center til en mønstervirksomhed med en ledelsesfilosofi, der bestod af lige dele superb tysk teknisk tænkning og intelligent amerikansk rich kid-galskab.

Centret var et arbejdende teknisk universitet, hvis virkefelt strakte sig fra det uendeligt små til det uendeligt store. Som i håndværkerbyen rundt om en gotisk katedral arbejdede tusinder af de dygtigste teknikere i verden op og ned ad den ’Saturn V’-raket, de var ved at bygge. Døgnet rundt forbedrede de og opfandt nye metoder til aluminiumssvejsning, mikrolejer, pakninger, isolering og værktøjer, sprøjteskum, rørføringer, sammenføjning af forskellige metaller, valseteknikker, dimensionering af store letvægtsstrukturer, computerprogrammering, vægtanalyser, blot for at nævne nogle få.

Målet og midlerne stod klar, pengene måtte bare følge med – som von Braun sagde: »Alle ved, hvad Månen er, alle ved, hvad 10 år er, og alle kan se forskel på en levende astronaut, der kommer tilbage fra Månen, og en, der ikke gør«.