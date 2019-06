Rensdyret bærer på kuren mod søvnforstyrrelser, knogleskørhed og måske kræft

Et levende apotek. Et rensdyr græsser på Varangerhalvøen i den arktiske del af Nordnorge. Et internationalt forskerhold med dansk deltagelse har fundet ud af, at rensdyr er udstyret med nogle superevner, så de for eksempel kan producere det livsvigtige D-vitamin i kun lidt sollys, og de har sat deres indre ur helt eller delvist i stå, så de kan leve med de meget omskiftelige lysforhold i Arktis.