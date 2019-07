50 år efter månelandingen: Astrofysiker afliver konspirationsteorier

I tusindvis af år har Månens indflydelse på menneskets adfærd været en del af folketroen overalt i verden. En anden og nyere form for månemyter er, at amerikanernes månelandinger slet ikke fandt sted, men blot var et stort fupnummer. Det er bl.a. for at imødegå disse konspirationsteorier, at Nasa har kortlagt de seks Apollo-landingssteder på Månen med særlig høj opløsning, således at de kunne vise, at det amerikanske flag stadigvæk står på Månen, at der er fodspor fra astronauterne og hjulspor fra månebilerne. Men på trods af det er der ifølge nogle undersøgelser stadigvæk omkring 20 procent af amerikanerne, som holder fast i, at månelandingerne var fup.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind