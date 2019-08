Ny forskning: Jorden er ikke nødvendigvis den mest optimale planet i forhold til liv

Jorden er kendt som ’den blå planet’ med have, der dækker 70 procent af planetens overflade.

Men ny forskning peger på, at Jorden på trods af det store blå areal måske ikke er den planet i universet, som har de bedste betingelser for liv.

På andre planter kan der være have med miljøer, der kan skabe et mere varieret liv, skriver CNN.

Forskerne bag undersøgelsen har brugt et program udviklet af NASA til at simulere klima og cirkulationer i have på forskellige typer af exoplaneter eller planeter uden for vores solsystem.

Exoplaneter er planeter, som kredser om andre stjerner end Solen, og det er netop på disse exoplaneter, forskerne har gjort en opdagelse.

På Jorden er det vigtigt for livet i havene, at der er en opadgående strøm, som bærer næringsstoffer fra dybet op til overfladen, hvor Solen sætter gang i fotosyntesen. Jo mere opadgående strøm, des mere næringsrige er stofferne, og i sidste ende resulterer det i mere biologisk aktivitet.

Det, forskerne gjorde, var, at de med NASA-programmet kunne se, hvilken type af planeter der har den mest effektive opadgående havstrøm, og hvilke betingelser sådan en strøm kræver.

Den førende forsker i projektet hedder Stephanie Olson og er fra universitetet i Chicago. Ifølge hende viser resultaterne, at Jorden faktisk ikke er den mest optimale planet i forhold til beboelse. Ude i uendeligheden kan der være en af disse exoplaneter, som er mere gæstfri end vores egen.

Som teknologien er nu, kan man ikke undersøge exoplaneter tæt på. De teleskoper, der findes, kan ikke identificere exoplaneter, men det kan forskernes opdagelse måske være med til at ændre på.

De nye resultater kan være med til at udvikle nye teleskoper, der kan genkende disse typer af planeter, så forskningen omkring planeter med liv kan fortsætte.