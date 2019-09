Professor: Vi kan ikke udelukke, at der måske er kæmpeål i Loch Ness Forskere har ikke fundet noget monster i Loch Ness-søen, men til gengæld masser af dna fra ål.

Efter et år med undersøgelser af den sagnomspundne Loch Ness-sø i Skotland har forskere i dag fremlagt deres resultater.

Søen er kendt fra teorier om, at den huser et søuhyre. Undersøgelsen finder intet monster, men den viser, at der er en stor mængde dna fra ål i søen.

»Der er en meget betydelig mængde åle-dna«, siger professor i genetik Neil Gemmell fra University of Otaga i New Zealand.

Historier om et kæmpe søuhyre, der lever i Loch Ness-søen, går mere end 1500 år tilbage. Men Neil Gemmell siger, at studiet ikke har fundet noget bevis for, at der er et monster i søen, som er Storbritanniens største ferskvandssø.

»Vi kan ikke finde noget bevis for et væsen, som på nogen måde relaterer sig til det, i vores datasæt med dna«, siger forskeren, som tilføjer, at heller ingen haj-, malle- eller stør-dna er fundet.

Derimod er der fundet åle-dna fra næsten hvert sted, hvor der er indsamlet prøver.

»Vores data afslører ikke deres størrelse, men den tydelige mængde af materiale siger, at vi ikke kan udelukke muligheden for, at der måske er kæmpeål i Loch Ness«, siger Neil Gemmell og kalder teorien 'plausibel'.

I undersøgelsen er der indsamlet 250 vandprøver fra Loch Ness-søen på forskellige dybder.

ritzau