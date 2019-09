Boblende nyt: En champagne bryder lydmuren som et jagerfly

Et hold franske forskere – ja hvem ellers – har fundet ud af, at CO 2 -gassen, der får proppen til at springe og knalde på en champagneflaske, bryder lydmuren på samme måde som et projektil fra en riffel eller et jagerfly. Det kan man så tænke lidt over, når man fejrer næste milepæl.