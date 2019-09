Er din hund overvægtig? Så er du sandsynligvis også Undersøgelse påviser for første gang herhjemme en sammenhæng mellem overvægt hos hunde og deres ejere.

Fakta om undersøgelsen Et nyt studie fra Københavns Universitet har undersøgt sammenhængen mellem overvægt hos hunde og deres ejere. Her kan du læse om konklusionerne. 268 hunde af forskellige racer indgår i undersøgelsen. De er rekrutteret på forskellige dyreklinikker rundt omkring på Sjælland og i hovedstadsområdet. Alle hunde var mindst to år gamle, uden kroniske sygdomme og primært selskabshunde. Undersøgelsen viser, at godt 20 procent - altså hver femte af de undersøgte hunde - er enten overvægtige eller fede. Blandt de svært overvægtige ejere er 35 procent af hundene overvægtige, mens der blandt de slanke/normalvægtige ejere er 14 procent overvægtige hunde. Undersøgelsen viser, at kastrering af hanhunde udgør en særlig risikofaktor for at udvikle overvægt. Hanhunde har således tre gange så høj risiko for at blive overvægtige eller fede, når de er kastreret. Tæver har generelt en øget risiko for at udvikle overvægt, men denne risiko bliver ikke dog forøget, når hunhunde steriliseres. Kilde: Københavns Universitet.

Hvis du har for mange kilo på sidebenene, så er der en ret stor sandsynlighed for, at din hund - hvis du har sådan en - også er for tyk.

Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet, der bygger på en undersøgelse af 268 hunde og deres ejere.

Forskerne finder over dobbelt så stor forekomst af overvægtige eller fede hunde hos ejere, der selv har problemer med vægten.

Den er første gang, en sådan undersøgelse laves herhjemme.

Alligevel kommer resultatet ikke helt bag på en af forskerne bag undersøgelsen, professor Peter Sandøe, Institut for Veterinær- og Husdyrsygdomme ved Københavns Universitet.

»Hunde er nogle, vi har deler vores glæder med. Hvis livet drejer sig om at løbe lange ture, så gør man det med sin hund«.

»Hvis man er til fredagsslik og hygge, så sidder man foran fjernsynet og deler ud af godbidderne til sin hund fredag aften«, siger han.

Tykke hunde lever 1,3 år kortere

Problemet er bare, at hundene ikke er bygget til at kunne klare den ekstra polstring.

Tidligere studier viser, at overvægtige hunde i gennemsnit lever 1,3 år kortere end hunde på en restriktiv diæt.

»På den korte bane er det jo fedt for hunden, for den elsker at få mad. Men den ender med at blive syg og leve et kortere liv end ellers«.

»Så hvis man elsker sin hund og ønsker at beholde den så længe som muligt, så er der gode grunde til at sørge for, at den ikke er overvægtig, siger Peter Sandøe.

Men det er ikke kun kost og aktivering, der har betydning for, om hunden bliver for tyk.

Mange hanhunde bliver kastreret, og det medfører ifølge studiet tre gange så høj risiko for, at hunden bliver overvægtig eller fed.

Derfor bør hundeejere nøje overveje, om det er nødvendigt at fratage hunden sin maskulinitet, lyder det fra Peter Sandøe.

»Hvis der ikke er løbske tæver i nærheden, og hvis ikke hunden går og tisser op ad møblerne, så skal man lade den være intakt. Det kønshormon, den intakte hanhund har, er med til at holde den slank«, siger professoren.

Det er i øvrigt en myte, at kastrering af hanhunde dæmper aggressioner, tilføjer han.

Undersøgelsen er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Preventive Veterinary Medicine.

