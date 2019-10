97-årig får nobelpris som den ældste nogensinde

Her er historien bag nobelpriserne: I henhold til Alfred Nobels testamente blev Nobelstiftelsen oprettet i 1900 med en forvaltningskapital på godt og vel 30 millioner kroner. I dag er stiftelsen god for over tre milliarder svenske kroner.

Nobelprisen er blevet givet i kategorierne fysiologi/medicin, fysik, kemi, litteratur og fred siden 1901. I 1968 indstiftede Sveriges Riksbank en pris i økonomi for at ære Alfred Nobels minde. Første uddeling var i 1969.

Hver pris består af en medalje, et personligt diplom, et tilbud om svensk statsborgerskab og penge. Prissummen er på ti millioner svenske kroner.

Fra 1901-2013 er priserne uddelt 561 gange til 876 modtagere. Da nogle har modtaget prisen flere gange, vil det sige, at 847 personer - heraf kun 45 kvinder - og 22 organisationer har modtaget prisen. De 13 er danskere.

Nobelprisen blev oprettet på grundlag af opfinderen, videnskabsmanden, entreprenøren, skribenten og pacifisten Alfred Nobels testamente. Nobel er mest kendt for at have opfundet dynamitten.

Modtagerne af de videnskabelige priser og litteraturprisen udvælges af Nobelpris-komitéerne i Stockholm, mens fredsprisen uddeles af Den Norske Nobelpriskomité, der nedsættes af Stortinget i Norge (da Alfred Nobel i sin tid skrev sit testamente, var Sverige og Norge i union). Kilde: Nobelstiftelsen, Ritzau Vis mere

Nobelprisen i kemi 2019 tildeles forskerne John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham og Akira Yoshino for opfindelse og udvikling af opladelige litium-ion-batterier.

Det svenske videnskabsakademi offentliggjorde navnene på de tre vindere onsdag.

»Litium-ion-batterier har revolutioneret vores liv og anvendes i alt fra mobiltelefoner over bærbare computere til elbiler. Gennem deres arbejde har de skabt grundlag for et trådløst samfund, som ikke er afhængigt af fossile brændstoffer«, hedder det i begrundelsen fra Videnskabsakademiet.

John B. Goodenough, der er amerikaner, er 97 år, og han er den ældste, som har modtaget en Nobelpris.

Foto: Jason Reed/Ritzau Scanpix John Goodenough fotograferet i 2013, da han fik en hædersmedalje af daværende præsident, Barack Obama.

M. Stanley Whittingham er brite, og Akira Yoshino er japaner.

Den 77-årige Whittingham siger, at han håber, at det vil lykkes andre at bygge videre på hans og forskerkollegernes resultater og skabe forudsætninger for en mere bæredygtig verden.

»Der bliver behov for stadig mere fornyelsesegnet energi, og vi bliver stadig bedre til at lave det«.

Han siger, at han ser frem til at komme til Stockholm i december for at få overrakt prisen.

Akira Yoshino er 71 år.

Den samlede pris, som de får overrakt af kong Carl Gustaf, er på ni millioner svenske kroner, der altså deles i tre.

181 personer har modtaget prisen

Kemiprisen er tildelt 181 personer gennem årene. Fem af disse har været kvinder.

Whittingham udviklede det første fungerende litiumbatteri begyndelsen af 1970'erne.

Goodenough fordoblede batteriets potentiale i det efterfølgende årti.

Yoshino eliminerede ren litium fra batteriet, hvorved han gjorde det langt mere sikkert at anvende.

De internationale Nobelpriser for bemærkelsesværdige resultater i forskning i naturvidenskab, i litteratur og fred blev oprettet af industrifyrsten Alfred Nobel, som døde i 1896.

Priserne er blevet uddelt siden 1901. Priserne for medicin og fysik blev uddelt tidligere på ugen. Litteraturprisen, fredsprisen og økonomiprisen bliver uddelt i de kommende dage.

Ritzau