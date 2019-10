Mænd-kvinder 9-0: Nobelkomitéen er stadig mest til mænd

Hvis det havde været en fodboldkamp mellem mænd og kvinder, ville folk næppe undre sig over slutresultatet: 9-0. For i den ædle sport er mænd kvinder overlegne, og det skyldes primært en stærkere fysik.

Men bør man undre sig, når de ypperste priser inden for videnskaben uddeles, at mændene også løber med en sikker sejr på 9-0, hvor det ikke er muskler men hjerner, der er i spil.

For det er status efter denne uges uddeling af Nobelpriser i medicin, fysik og kemi. Alle ni Nobelpristagere var mænd. Og kigger man på uddelingen af Nobelpriser siden prisen blev stiftet i 1901, så er kønsuligheden i den grad til at få øje på. Ud af de mere end 600 gange de videnskabelige Nobelpriser er blevet uddelt, er kun 20 af priserne gået til kvinder.

Et af de yndede argumenter for, at der er en meget skæv fordeling mellem kvinder og mænd, er, at den opdagelse, som har gjort sig fortjent til at modtage en Nobelpris, ligger 10, 20, 30 og 40 år tilbage i tiden, hvor det videnskabelige miljø var meget mere mandsdomineret med ganske få kvinder.

Den argumentation har et dansk forskerhold fra Københavns Universitet med Liselotte Jauffred i spidsen udfordret ved at lave en statistisk analyse af Nobelpriserne fra 1901 til 2010, hvor de har taget hensyn til den forsinkelse, der er mellem opdagelsen og uddelingen af en Nobelpris.

De har helt præcist sammenlignet kønsfordelingen hos Nobelprismodtagerne i fysik, kemi, økonomi, fysiologi og medicin i perioden fra 1901 til 2010 med kønsfordelingen hos seniorforskere i USA, som en tilnærmelse for, hvordan fordelingen formentlig også har taget sig ud på verdensplan.

Undersøgelsens resultater, som blev offentliggjort i 2018, er ganske opsigtsvækkende. For de antyder, at der er 96 procents sandsynlighed for, at kvinder ikke får de priser, som de ville være berettigede til at få, hvis man antager, at kvinder bør få det samme antal priser som mænd, når de er nået op på det samme niveau i forskningsverden.

Derfor kommer det ikke bag på Liselotte Jauffred, at Nobelpriserne i år udelukkende gik til mænd.

»Givet den succesrate, som kvinder har haft historisk set, så er der højst sandsynlighed for, at det er mænd, som løber med alle priserne. Så jeg kan desværre ikke sige, at det kom bag på mig, at alle priserne gik til mænd i år. Det hører til undtagelserne, at kvinder får en Nobelpris. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det ærgrer mig, at der ikke var en kvinde blandt årets Nobelpristagere, fordi der er mange kvinder derude, som er en Nobelpris værd«, siger lektor Liselotte Jauffred fra Niels Bohr Institutet, som til daglig studerer biokompleksitet.