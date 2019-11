Musks satellitter forstyrrer astronomer: Det er ikke cool Lys reflekteres fra satellitter, som ødelægger et af astronomernes vigtigste redskaber - en mørk nattehimmel.

SpaceX-direktør Elon Musks plan om at sende mindst 12.000 Starlink-satellitter i kredsløb om Jorden har længe bekymret astronomer.

Indtil videre er omkring 120 satellitter sendt i kredsløb som en del af Starlink-projektet, der skal skabe forbedret internet verden over

Og i denne uge fik Cerro Tololo-observatoriet i Chile en forsmag på, hvad der kan være i vente for stjernekiggere, som frygter, at udsynet til himlen bliver forstyrret af det lys, som reflekteres af satellitterne.

I Chile strøg 19 satellitter fra SpaceX over himlen og generede udsynet for astronomen Clarae Martínez-Vázquez og hendes hold.

De betjener observatoriets såkaldte Decam (Dark Energy Camera, red.).

»Wow! Jeg er i chok! Den enorme mængde Starlink-satellitter krydsede vores himmel i aften på Cerro Tololo«, skriver Martínez-Vázquez på Twitter.

»Eksponeringen på Decam blev stærkt påvirket af 19 af dem! Vrimlen af Starlink-satellitter varede i over fem minutter. Ret deprimerende. Det her er ikke cool«.

Allerede i marts kunne flere medier berette om de mange bekymrede astronomer.

Ifølge CNN vurderede interesseorganisationen The Union of Concerned Scientists (Foreningen for Bekymrede Videnskabsmænd, red.) i marts, at der er omkring 2000 satellitter i kredsløb.

Elon Musk har flere gange afvist kritikken og påpeget, at de nuværende satellitter i kredsløb ikke skaber problemer.

En talsmand for SpaceX har over for CNN sagt, at man er i kontakt med sammenslutninger af astronomer for at finde en løsning.

SpaceX er gået i gang med processen om at søge tilladelse til at sende yderligere 30.000 satellitter i kredsløb om Jorden, skrev spacenews.com i sidste uge.

Flere andre selskaber har annonceret, at de vil sende satellitter i rummet i noget, der minder om et sandt rumkapløb om internettet.

Det gælder blandt andet Blue Origin, ejet af Amazon-direktør Jeff Bezos, der i april meldte ud, at man vil sende 3236 satellitter ud i rummet.

ritzau