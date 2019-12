Nordatlanten skal undersøges for mikroplast

Automatisk oplæsning Beta

Mindst 1,71 millioner ton plastik når hvert år ud til de store strømhvirvler i verdenshavene.

Men det er er uvist, hvor mikroplastikken helt konkret bliver af.

Det skal det europæiske projekt 'Hotmic' nu undersøge.

Det er mikroplast i det nordlige Atlanterhav, der skal undersøges, fortæller Jamileh Javidpour, der er marinøkolog ved Syddansk Universitet og deltager i projektet.

»Måske bliver mikroplastik-partiklerne transporteret rundt i havet af mikroorganismer eller havdyr. Et lille dyr kunne indtage partiklerne og derefter skille sig af med dem som afføring, der synker ned i dybere vand«.

»Eller måske vokser der mikroorganismer på overfladen af mikroplast-partiklerne, så de bliver tungere og mister opdrift«, siger hun i en pressemeddelelse.

Især poser, flasker og fiskenet flyder rundet i havet

Siden 1950 har verden produceret 8300 millioner ton plastik. 4900 millioner ton er blevet smidt ud som affald. Det er uvist, hvor meget der ender i miljøet.

Nordatlanten indeholder anslået 20 procent af alt det plastik, der flyder rundt i verdenshavene. Det er meste befinder sig mellem Azorerne og Bermuda.

Det er især genstande som poser, flasker og fiskenet, der flyder rundt i verdenshavene.

Men der findes også usynlige, mikroskopiske plastikfragmenter, der kan udgøre en trussel mod havets dyr og miljøet.

»Når mikroplast bliver optaget af og akkumuleret i mindre havdyr, kan det udgøre en trussel mod hele det marine økosystem«, siger Jamileh Javidpour.

Jamileh Javidpour har tidligere forsket i, hvordan visse former for dyreplankton og vandmænd er i stand til at hjælpe med at indsamle mikroplastpartikler i havene.

»Den slim, som for eksempel vandmænd frigiver under reproduktion, forsvar eller som stressrespons, er yderst effektiv til at fange partikler i mikro- og nano-størrelse«, siger hun.

