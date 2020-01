Nasa opdager Jorden-lignende planet En Nasa-satellit har opdaget planeten TOI 700 d. Ifølge Nasa ligger planeten relativt tæt på Jorden.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En satellit fra USA's rumadministration, Nasa, har fundet en planet, som måske ligger inde med flydende vand.

I en pressemeddelelse beskriver Nasa planeten for at være Jordlignende, da den ligger inden for en beboelig rækkevidde af sin stjerne, som kan muliggøre tilstedeværelsen af flydende vand.

Som regel kan tilstedeværelsen af flydende vand også øge troen på, at der er en eller anden form for liv på en planet.

Planeten bliver kaldt TOI 700 d. Den ligger ifølge Nasa relativt tæt på Jorden, da den ligger 100 lysår fra os.

Et lysår er den afstand, som lyset tilbagelægger på et år.

I runde tal betyder det, at den nyopdagede planet ligger 950 billioner kilometer eller 950.000.000.000.000 kilometer fra Jorden.

En af få Jorden-lignende planeter

I første omgang faldt Nasa over TOI 700 d via sin TESS-satellit, som har været designet og sendt ud i rummet for specifikt at finde Jordlignende planeter, der kredser rundt om nærliggende stjerner.

Efter at satellitten havde opdaget planeten, kunne Nasas forskere efterfølgende dobbelttjekke og verificere fundet af planeten med det store Spitzer-teleskop.

»Planeter, der kredser rundt om nærliggende stjerner, er nemmest at følge op på med større teleskoper i rummet og på Jorden«, forklarer Paul Hertz, direktør for den astrofysiske afdeling i Nasas hovedkvarter i Washington, i pressemeddelelsen.

Ifølge Nasa er TOI 700 d en af få Jordlignende planeter, som man foreløbigt er stødt på i en beboelig rækkevidde af en stjerne.

Tidligere har blandt andet Nasas Keplerteleskop opdaget en række planeter, der på nogle punkter kunne minde om Jorden.

ritzau