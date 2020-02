Den har længe været omgærdet af mystik: Uddød skildpadde var på størrelse med en bil og bygget til kamp Længe har Stupendemys geographicus været omgærdet af mystik. Men nye fund kaster lys på det enorme krybdyr.

En af de største skildpadder, der nogensinde har eksisteret, svømmede rundt i søer og floder i det nordlige Sydamerika for cirka 13 millioner år og frem til cirka syv millioner år før i dag.

Og det store ferskvandsdyr var på størrelse med en bil og bygget til kamp.

Onsdag meddelte forskere, at de havde udgravet og undersøgt flere nye fossiler af skildpadden med navnet Stupendemys geographicus.

Det har de gjort i Tatacoa-ørkenen i Colombia og Urumaco-regionen i Venezuela.

Disse fund giver for første gang en mere indgående forståelse af krybdyret, der kunne blive op til fire meter langt og veje 1,25 ton.

Horn brugt som lanser

Hannerne havde robuste horn, som vendte fremad. De var placeret på siderne af skjoldet meget tæt på halsen.

Dybe ar på fossilerne indikerer, at hornene blev brugt som lanser til at kæmpe mod andre hanner om hunner og territorier.

Den form for kampe finder også sted blandt visse hanskildpadder i dag, oplyser palæontolog Edwin Cadena fra Universidad del Rosario i Bogotá.

Han står bag et studie om skildpadderne offentliggjort i tidsskriftet Science Advances.

Stupendemys er den næststørste kendte skildpaddeart kun overgået af havskildpadden Archelon, som levede for omkring 70 millioner år siden. Den kunne blive omkring 4,6 meter lang.

Omgærdet af mystik længe

De første Stupendemys-fossiler blev fundet i 1970'erne. Men dyret har længe været omgærdet af mystik.

De nye fund inkluderer blandt andet det største kendte skildpaddeskjold nogensinde fundet. Det er i alt 2,86 meter langt og endnu længere end et Archelon-skjold.

Derudover er der for første gang nogensinde fundet rester af en underkæbe, hvilket har bidraget til at forstå mere om skildpaddens kost.

»Stupendemys geographicus var stor og tung. De største havde nogenlunde samme længde som en sedan-bil, hvis man tæller hoved, hals, skjold og kropsdele med«, siger palæontolog Edwin Caden.

»Den havde en afvekslende diæt bestående af små dyr - fisk, kaimaner (sydamerikanske alligatorer, red.), slanger - samt bløddyr og planter, heriblandt frugter og frø«.

Stupendemys betyder 'enorm skildpadde' på latin. Den holdt til i vådområder, før Amazonas- og Orinoco-floderne blev dannet.

Dens store størrelse kan have spillet en rolle i forhold til at forsvare sig imod forhistoriske kæmpekrokodiller - nogle på over ti meter. Et af Stupendemys-fossilerne blev fundet med en fem centimeter lang krokodilletand i.

