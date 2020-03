Rige bilister bremser sjældnere for fodgængere - og da slet ikke for sorte eller mænd

Et amerikansk forsøg har afsløret forskelle i de hensyn, bilister er rede til at tage til gående.

Bilister er ikke flinke til at holde tilbage for gående i en fodgængerovergang.

Det er velkendt. Nu viser det sig, at viljen til at bremse op falder, jo højere prisen på bilistens bil er.

Forskere fra Nevadas Universitet i Las Vegas satte sig til at se på, hvordan bilister opførte sig, når de nærmede sig fodgængerfelter, hvor gående ventede på midterhellen for at komme over vejen.

DET SIGER LOVEN Bilister er forpligtet til at holde tilbage ved fodgængerfelter: Ved fodgængerfelt på steder, hvor færdslen reguleres af politi eller ved signalanlæg, skal den kørende, selv om han i øvrigt ifølge signalet eller politiets tegngivning kan passere fodgængerfeltet, holde tilbage for gående, som befinder sig i feltet på vej over kørebanen. Kilde: Færdselsloven prg. 27, stk. 6. DOKUMENTATION: Artiklen fra Nevada kan læses her: Estimated car cost as a predictor of driver yielding behaviors for pedestrians, https://doi.org/10.1016/j.jth.2020.100831

Det viste sig at være et nedslående eksperiment: Overordnet set viste det sig, at kun 28 procent af bilisterne holdt tilbage som de skulle.

Samtidig kunne forskerne konstatere, at viljen til at give plads til de gående faldt, jo dyrere bilen er. For hver gang bilens listepris steg med 6.000 kroner faldt sandsynligheden for, at ejeren bremsede op med tre procent.

Farveforskelle i hensynet til gående

Men det bliver værre. For Nevada-forskerne kunne også konstatere, at bilister ikke så ofte holdt tilbage, hvis dem, der ventede ved fodgængerfeltets midterhelle var afrikansk-amerikanske eller mænd. Var det kvinder eller hvide, skete det oftere.

Af de 461 observerede biler standsede i gennemsnit 28 pct. for fodgængere.

Men der er afgørende forskelle i, hvem de ville holde tilbage for. 31 pct. standsede for kvinder eller hvide. Var det mænd, standsede 24 pct. af bilerne. Og var den ventende fodgænger farvet, standsede 25 pct.

Det fremgår af deres beskrivelse af forsøget, der offentliggøres i tidsskriftet Journal of Transport & Health.

Ikke alle danske bilister sænker ikke farten for gående

Det er ikke kun i USA, bilister har det svært med at skulle lade fodgængere komme overvejen. Det samme er påvist herhjemme.

Ved fremlæggelsen af en dybdeanalyse af påkørsler af fodgængere fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker lød der kritik af bilisternes adfærd: Alt for ofte sætter de end ikke farten ned, selv om en fodgænger længere fremme er i færd med at krydse vejen.

Det til trods for, at farten er afgørende for udfaldet af påkørslerne af fodgængere eller cyklister.