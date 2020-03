Sensationel afsløring i ældgammel ravklump: Der levede rovfugle på størrelse med kolibrier på dinosaurernes tid

Et forskerhold har i en 99 millioner år gammel ravklump fundet et hoved fra en lillebitte fugl med store øjenhuler og en perlerække af skarpe tænder. Det sensationelle fund vender op og ned på, hvornår små fugle begyndte at vinde frem i evolutionshistorien.

Det er ikke hver dag, at man i 3D og badet i et lysegult skær får muligheden for at studere en hidtil ukendt skabning, som levede på dinosaurernes tid for 99 millioner år siden. ​