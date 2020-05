Skleroseramt mor: »Jeg har fået det bedre, men jeg ved ikke, om det er, fordi kosttilskuddet virker«

Sclerose rammer især kvinder

I Danmark lever over 16.500 mennesker med multipel sclerose, som også kaldes dissemineret sclerose eller blot sclerose.

Cirka 600 danskere rammes hvert år af sclerose, og hyppigheden har været stigende specielt hos kvinder. Sygdommen rammer mere end dobbelt så hyppigt kvinder som mænd, og den bryder oftest ud i 20-40 årsalderen. På blot to årtier er forekomsten af sclerose fordoblet.

Sclerose er en kronisk sygdom, som rammer centralnervesystemet. Det vil sige synsnerverne, hjernen og rygmarven. Det er en autoimmun sygdom, hvor kroppens immunforsvar angriber de fedtskeder (myelin), der ligger omkring hjernens og rygmarvens nerver.

Sygdommens forløb og symptomer er forskellige fra person til person. Nogle kan leve et stort set almindeligt liv, mens andre kan blive stærkt invaliderede i løbet af en årrække.

Et kendetegn ved sygdommen er, at patienten i perioder uden sygdomsaktivitet pludselig bliver ramt af sygdomsangreb i form af attaker, hvor symptomer som træthed, usikker balance, nedsat kraft i arme og ben, føleforstyrrelser eller prikken i dele af kroppen, viser sig.

I behandlingen af sclerose anvender man forskellige former for immundæmpende medicin for at mildne angrebet på patienternes nerveskeder.

Kilder: Scleroseforeningen.dk, netdoktor.dk, videnskab.dk





Vis mere