Stort gennembrud: Et gammelt konserveringsmiddel til brød kan revolutionere behandlingen af sklerose

Et internationalt forskerhold med dansk deltagelse har i et opsigtsvækkende patientforsøg opdaget, at et dagligt kosttilskud med en særlig fedtsyre, som vores tarmbakterier producerer, og som tidligere blev brugt som konserveringsmiddel i brød, muligvis kan bremse udviklingen af sklerose. Danske eksperter er begejstrede.