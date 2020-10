Slutspurten er skudt i gang: Hvem kommer først med en vaccine?

Det er en surrealistisk tanke, at en virus tog springet fra en flagermus over i et menneske for små ti måneder siden og startede den pandemi, som hele verden lider under lige nu.

Det blev også startskuddet på et vaccinekapløb, hvor verdens forskningsinstitutioner i tæt samarbejde med store vaccineproducenter og med økonomisk støtte fra pengestærke fonde og nationalstater kæmper om at komme i mål med en mere eller mindre effektiv vaccine, der skal få vores immunforsvar op på dupperne og klar til at tage kampen op med den mikroskopiske coronavirus, så snart den melder sin ankomst i de øvre luftveje og er på nippet til at trænge ind i vores celler og gøre os syge.

Vaccineudviklingen er gået over al forventning i et vanvittigt rekordtempo, som man aldrig har set magen til før i verdenshistorien. Det betyder, at der i skrivende stund er hele 10 vaccinekandidater, som er nået til det sidste og afgørende lodtrækningsforsøg – den afgørende eksamen – hvor vaccinationer af tusindvis af raske forsøgspersoner vil afsløre, om vaccinen dur til noget og er sikker, eller om den er virkningsløs med utilsigtede bivirkninger og groft sagt er lige til skraldespanden.