Astronauter mødte stort problem igen og var tæt på fatal kollision

Astronauter på Den Internationale Rumstation (ISS) gennemførte tirsdag en undvigelsesmanøvre for at sikre, at de ikke blev ramt af et stykke rumaffald.

Det oplyser den amerikanske rumfartsadministration Nasa, der i samme ombæring opfordrer til bedre håndtering af objekter i Jordens kredsløb.

Russiske og amerikanske flyveledere samarbejdede om at justere rumstationens bane og flytte længere væk for at undgå kollision.

Rumaffaldet passerede i en afstand af blot 1,4 kilometer fra ISS, oplyser Nasa.

De tre besætningsmedlemmer - to russere og en amerikaner - flyttede over i nærheden af deres rumfartøj ’Soyuz’, da operationen gik i gang, således at de var klar til at evakuere, hvis det blev nødvendigt.

Vendte tilbage til arbejdet

Ifølge Nasa var astronauterne i stand til at vende tilbage til deres arbejde efter undvigelsesmanøvren.

»’Manøvre ’Burn’ er færdig. Astronauterne kan komme ud fra deres sikre tilflugtssted, skrev Nasa-chef Jim Bridenstine umiddelbart efter på Twitter.

Det truende stykke rumaffald var skrot fra en japansk raket, der blev sendt op i 2018, oplyser astronomen Jonathan McDowell på Twitter.

Raketten brød op i 77 forskellige dele sidste år.

ISS kredser i en bane omkring 420 kilometer fra Jorden med en hastighed på cirka 27.000 kilometer i timen.

Små genstande kan betyde stor skade

Ved sådan en hastighed kan selv den mindste genstand forårsage alvorlig skade på et solpanel eller en anden facade på rumstationen.

Undvigelsesmanøvrer sker med jævne mellemrum.

Ifølge Nasa er der gennemført 25 undvigelsesmanøvrer mellem 1999 og 2018.

Nasa-chef Jim Bridenstine skriver på Twitter, at dette var den tredje undvigelsesmanøvre alene i år.

Manøvrerne kan blive nødvendigt endnu hyppigere, da Jordens kredsløb i stigende grad fyldes med rumaffald fra satellitter, raketter og andre objekter, der er sendt op i løbet af de sidste 60 år.

Jim Bridenstine mener, at problemet med rumaffald efterhånden er så stort, at den amerikanske Kongres bør afsætte penge til at håndtere problemet.

ritzau