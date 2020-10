Opdagelsen af sorte huller, som ville kunne trække din krop til spaghetti, udløser en Nobelpris

Hvis man et øjeblik forestiller sig, at vores galakse Mælkevejen var en gigantisk roterende vinylplade med et sort hul i midten, så har man et meget godt billede af, hvordan vores og andre galakser i vores uendelige univers ser ud.

For galakser har nærmest uden undtagelse et supermassivt sort hul i sit centrum, som ikke kan ses med det blotte øje. For det sorte hul, som vejer flere millioner gange mere end vores egen sol, har så stærk en tyngdekraft, at ikke en gang lys, som bevæger sig med en hastighed på 300.000 kilometer i sekundet, kan undslippe. Det gør et sort hul usynligt i bogstaveligste forstand.

Derfor kan kan man undre sig over, at man overhovedet ved, at sorte huller findes og ikke kun er et kulørt - eller måske nærmere mørkt - indslag i fantasifulde science fiction-noveller og film. At vi nu ved, at de findes i virkeligheden, kan vi takke amerikanske Andrea Ghez, tyske Reinhard Genzel og ikke mindst Roger Penrose, som var manden, der døbte universets altædende monstre for sorte huller, for, og trioen har af den grund i dag tirsdag modtaget Nobelprisen i Fysik for deres opdagelser.