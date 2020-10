Ups, døren er gået op langt ude i rummet

Nasa-sonden ’Osiris-Rex’ taber netop nu en del af de sten, den tidligere på ugen indsamlede på en asteroide flere hundrede kilometer fra Jorden, efter at en containerdør har åbnet sig.

Det skriver BBC.

’Osiris-Rex’ er sendt af sted for at indsamle materiale fra asteroiden, i håb om at der her gemmer sig svar på spørgsmål om solsystemets opståen.