Guide til stjernehimlen i november: Se Månen danse med Tvillingerne, zoom ind på en advents-asteroide og hold øje med 5 planeter

For 20 år siden ankom de første ISS-astronauter til Den Internationale Rumstation. Som en bro mellem/over nationer har omkring 250 astronauter fra 19 lande besøgt rumstationen og gennemført mere end 2.800 eksperimenter. En af disse opsendelser, SpaceXs Crew-1 Dragon mission, blev i sidste måned afblæst og er foreløbigt udskudt til den 11. november, hvor vi krydser fingre for, at dragen bliver flyveklar. Tillykke ISS!

Stjernebilledet Tvillingerne vil være fuldt synlig efter klokken 21 den 5.-6. november mod øst-nordøst. På trods af Månens besøg vil stjernebilledets to klare stjerner, Pollux og Castor, være at se i disse dage. Månen vil 5. november befinde sig midt i stjernebilledet, til højre for Pollux og Castor, og den efterfølgende dag vil den nærme sig Tvillingernes klareste stjerne Pollux.

I dag opsendes Sentinel-6 Michael Freilich-satellitten i et internationalt samarbejde mellem forskellige aktører heriblandt ESA og NASA. Missionens hovedformål er at overvåge topografien af 95 pct. af Jordens havbund. Den globale kortlægning af havbundens højde gennemføres hver 10. dag. Data fra satellitten skal blandt andet bruges til at studere Jordens klima, havstrømme, havmiljø og derudover forbedre søfartssikkerheden. Se med via NasaTv.