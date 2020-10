Folk med en mild omgang corona kan ganske hurtigt blive smittet igen

Da den aktuelle coronapandemi kun har stået på i ti måneder, så ved man af gode grunde ikke, hvor lang tid man er immun efter en infektion med coronavirus. Holder immuniteten i flere år, så man ikke kan blive smittet med coronavirussen igen, eller holder den kun i få måneder, så man potentielt kan blive ramt af en ny infektion under en ny bølge af epidemien?

For at blive klogere på den problemstilling har to uafhængige forskerhold fra henholdsvis England og USA løbende taget blodprøver fra flere hundred personer, i op til fem måneder efter at de var blevet smittet under den første bølge af epidemien. De har fra blodprøverne studeret, hvordan niveauet af de neutraliserende antistoffer, som kroppens immunforsvar bruger til at pacificere coronavirussen, udvikler sig over tid.

I den engelske undersøgelse, som blev offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Nature Microbiology i denne uge og fik meget omtale i verdenspressen, har et hold forskere fra blandt andet King’s College London bekræftet mistanken om, at mængden af neutraliserende antistoffer i blodet afhænger af, hvor hårdt den enkelte er ramt af sygdommen.