Det er en stor dag i vaccinens 224 år lange historie

Det tager normalt 8-10 år at udvikle en vaccine, og den hidtidige verdensrekord var en vaccine mod fåresyge, som tog cirka fire år at udvikle.

Den rekord er nu slået med flere længder. For blot 11 måneder efter, at Pfizer og BioNTech begyndte at udvikle deres rna-vaccine, har Storbritannien, Canada og Bahrain givet vaccinationen en nødautorisation og i nat dansk tid forventedes det, at det amerikanske lægemiddelagentur FDA ville gøre det samme.

Det er et historisk øjeblik. For det betyder, at landene kan rulle deres store vaccinationsprogrammer ud, hvor Storbritannien tyvstartede i denne uge ved at vaccinere den 90-årige bedstemor Margaret Keenan, som modtog verdens første offentligt tilgængelige rna-vaccine mod covid-19.