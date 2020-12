Årets ti største videnskabelige opdagelser: Fugle har ikke kun pip på hjernen, radiosignaler kom ikke fra aliens og verdens hurtigste vaccine

Vaccineudviklingen tog fart, blot ti dage efter at kinesiske sundhedsmedarbejdere i Wuhan kunne rapportere om 27 tilfælde af en mystisk lungesygdom på nytårsaftensdag. 10. januar offentliggjorde kinesiske forskere nemlig den genetiske kode for den nye coronavirus, sars-CoV-2, som forårsagede lungesygdommen, og det blev startskuddet til, at forskere over hele verden gik i gang med at udvikle vacciner med udgangspunkt i koden.

