Guide til stjernehimlen i januar: Gå på planetjagt og nyd synet af en meteorregn

Jorden har nået det punkt i sin bane om Solen, hvor den har kortest afstand til stjernen, også kaldet perihelium. Man skulle tro, at Jorden var længst fra Solen, når det er vinter på den nordlige halvkugle, men sådan er det altså ikke. I dag befinder vi os 147,1 million kilometer fra Solen sammenlignet med 152,1 million kilometer, når det er sommer i Danmark, og vi er længst fra Solen.

Afstandsforskellen på fem millioner kilometer mellem sommer og vinter påvirker kun Jordens temperatur med sølle 1,5 pct. Årets temperatursvingninger afhænger derfor primært af Jordens hældning på 23,5 grader. Om vinteren rammer Solens stråler den nordlige halvkugle mere indirekte end om sommeren, selvom Jorden er tættest på Solen.

Den 2. og den 3. januar er for mange de sidste juleferiedage, så et kig på meteorregnen, Kvadrantiderne, er oplagt før, hverdagen igen presser sig på. Meteorregnen topper i løbet af natten, og den kan levere op til 110 stjerneskud i timen ved optimale forhold. Stjerneskuddene vil udspringe nær stjernebilledet Karlsvognen, som i løbet af natten vil bevæge sig højere på himlen og dermed yderligere forøge chancerne for at se de brændende rumsten. Visse forbehold bør dog tages, da januars ustadige vejr kan være en udfordring, og dertil vil Månen være 85 pct. oplyst. Hvis aftenens vejrprognose for den 2. januar har dårlige udsigter, kan du med fordel stå tidligt op dagen efter omkring kl. 4.00-5.00 – husk hyggetæppet, varme drikke og tålmodighed.