Videnskabsredaktør: Lad for guds skyld ikke virusmutanterne forstyrre julefreden

Det er en del af en virus natur, at den genetiske kode ændrer sig - muterer - fra patient til patient. Langt størstedelen af mutationerne får ikke nogen betydning for virussens liv, hverken når det gælder smitte eller dødelighed. En sjælden gang imellem får virus en mutation, som kan give den nye egenskaber. Det kan gøre den mere fredelig og en sjælden gang imellem gøre den værre. Så det er en god ide at holde øje med mutanterne. Uden at gå i panik.