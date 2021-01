Nordjysk virusdetektiv er blevet kendt for at opdage britisk variant i Danmark, men det er noget helt andet, han husker særlig klart

Før det historiske pressemøde 11. marts sidste år var Mads Albertsen og hans 15 mand store forskerteam fra Aalborg Universitet i en helt anden verden.

De var i gang med et stort forskningsprojekt, som de kalder bakteriernes svar på ’Flora Danica’, hvor de samlede bakterier ind overalt i Danmark og kortlagde den genetiske kode hos mikroorganismerne til mindste detalje. Ved at bestemme den præcise rækkefølge af de fire byggesten, der bliver kaldt a, g, c og t. Biologiens svar på et alfabet.

Med udsigten til at blive sendt hjem som resten af det offentlige Danmark fik Mads Albertsen og hans kolleger en god idé. At slippe kortlægningen af bakterierne, mens pandemien raser, og så bruge kræfter på at kortlægge arvemassen hos coronavirussen, mens den spreder sig fra dansker til dansker.