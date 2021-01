Hold termobukserne klar: 10 kilometer over os står døren til dybfryseren pivåben

For to år siden blev store dele af Nordamerika pludselig lagt i dybfryseren. Kold luft rullede ind over kontinentet nordfra og nåede helt ned til USA’s sydstater. Mindst 21 mennesker døde under den rekordhårde kuldebølge.

Årsagen: En mur af vind, der cirklede rundt om Nordpolen i mange kilometers højde, var brudt sammen. Vindmuren er et naturligt lavtryk, der kaldes polar vortex, polarhvirvlen. Og når den har det skidt, skal man forberede sig på, at det kan blive meget koldt på dele af den nordlige halvkugle.

Nu er de kolde vinde på vej tilbage, for hvirvlen er igen svækket, og døren til det arktiske kølerum står åben. I løbet af den næste uges tid vil hårde frostgrader igen skylle ind over især Nordamerika og det nordvestlige Rusland samt Finland.

Også i Danmark kan det være en god idé at holde termotøjet klar, for også her er der risiko for, at vi får en flig af vintervreden om en uge. Men det er svært at sige præcis hvor hårdt, forklarer Martin Stendel, der er klimaforsker ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Lige nu ser det ud til, at vi har kolde dage i vente i Danmark, men det er meget usikkert«, siger han.