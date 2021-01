Sommerfugleeffekt i jumbostørrelse: Sådan rammer skift i vejr og klima tusinder af kilometer væk

Fra vand til brand: For et år siden blev Australien hærget af historisk store brande. Problemet var en langvarig tørke, der igen kan føres tilbage til en ubalance i havet: Et strøm- og vejrsystem, der kaldes Indian Ocean Dipole.

Omtrent hvert sjette år er vandet i enten øst (ved Australien) eller vest (ved Afrika) varmere end i den anden ende, og det sætter gang i havstrømme, der igen påvirker vejret. Men de seneste mange år har det næsten kun været koldt i øst, og så går strømmen mod vest og trækker skyerne væk fra Australien. Den ekstreme adfærd skyldes klimaforandringer, siger et stort flertal af forskere.

Grønlands gletsjere smelter: De seneste årtier er afsmeltningen fra gletsjere i blandt andet Grønland øget kraftigt på grund af klimaforandringer. Og det betyder noget, når hundredvis af millioner liter ferskvand strømmer ud i de arktiske have.

Ferskvand er lettere end saltvand, så det lægger sig som et koldt overfladelag og forstyrrer den normale udveksling af varme i havet fra toppen. Og det betyder igen, at klimaet i Nordamerika og Europa kan blive påvirket. Sammenhængen er stadig et helt nyt forskningsfelt, men der er tegn på, at det blandt andet kan lede til uforudsigelige isvintre – selv om opvarmningen af kloden set under ét fortsætter.