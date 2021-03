Jubel i forskertårnet: Lovende dansk vaccine har fået grønt lys til menneskeforsøg

Jeg kan stadig huske den dag, hvor en fotograf og jeg lagde vejen forbi det ikoniske forskertårn i midten af København tirsdag den 17. marts klokken 13.

Det offentlige Danmark var netop blevet lukket ned for første gang og forskertårnet, som på en normal tirsdag ville myldre med liv, var helt tomt. Vi havde en blandet følelse af at være ’Palle alene i verden’ og statister i en katastrofefilm.

Det var kun på 11. sal, at man havde fået dispensation til at arbejde på trods af nedlukningen. For her var et hold på 14 forskere med de tre forskere Adam Frederik Sander Bertelsen, Morten Agertoug Nielsen og Ali Salanti i spidsen allerede i fuld gang med at udvikle en vaccine mod den nye coronavirus, som allerede på det tidspunkt havde spredt sig over hele verden og truede folkesundheden.

Politiken har fulgt vaccineudviklingen lige siden og derfor blev der spidset ører, da Morten Agertoug Nielsen ringede i dag knap 12 måneder efter vores surrealistiske møde i Mærsk Tårnet på Københavns Universitet.