Guide til stjernehimlen i marts: To klare stjerner viser vej til Mars, hold øje med morgenplaneterne og glæd dig til sommertid under fuldmånen

Marts er også tid for forårsjævndøgn og hvis du drømmer om at se kloden fra en anden synsvinkel, så er det i denne måned, at du skal sende din ansøgning om at blive astronaut.