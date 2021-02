Stort lyspunkt: Der er en faktor, som eksperterne ikke har taget med i deres corona-beregninger

Man smiler ikke op til begge ører, når man har læst den rapport, som en ekspertgruppe under Statens Serum Institut har udarbejdet, og som regeringen med opbakning fra støttepartierne nu har baseret en langsom og forsigtig åbning af landet på.

Men der er et stort lyspunkt midt i mørket. For der er en faktor, som eksperterne ikke har taget med i deres beregninger endnu. For ligesom vi ved med influenzavirus, så udviser coronavirus en stærk sæsonvariation, hvor den smitter mest og bedst om vinteren og nærmest går i dvale om sommeren for så at gøre comeback til efteråret. Den sæsonvariation er ikke taget med i eksperternes beregninger endnu.

For lige at genopfriske hukommelsen kan vi blot spole tiden tilbage til 11. marts sidste år, hvor Danmark blev lukket ned, og epidemien toppede med et kontakttal på over 2 17. marts. Nedlukningen gjorde, at smittetallet faldt hurtigt, og i midten af april gik epidemien i sig selv. Hen over sommeren holdt kontakttallet sig omkring 1 hjulpet på vej af ganske få restriktioner, og det holdt et godt stykke ind i efteråret.

Lektor Viggo Andreasen fra Roskilde Universitet, som tidligere har været en del af ekspertgruppen, ved godt, hvorfor man ikke har taget sæsonvariationen ind i beregningerne endnu.

»Hvis du kigger på simuleringerne af de forskellige åbningsscenarier i rapporten, så kan du se, at graferne er tonet grå efter 15. april. For det er omkring den dato, at man regner med, at vejret skifter så meget, at det vil få stor betydning for epidemiens forløb, og antallet af smittede formentlig vil falde dramatisk og få kurverne til at knække. Ud over sæsoneffekten vil vi med vaccinerne også opnå flokimmunitet i maj og juni fra vaccinerne, så scenariet for maj og juni vil være noget helt andet«, siger Viggo Andreasen.