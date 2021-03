Hun står med den sydafrikanske variant i hånden og tester dansk coronavaccine

Manja Idorn tager en FFP 3-maske på og en gennemsigtig skærm, der dækker hele ansigtet. Hun tager en vandtæt kittel på, der er lukket foran og knappes bagpå. Kitlen går langt ned over knæene, så underbenene ikke bliver ramt, hvis hun skulle være så uheldig at spilde virus i skødet. Hun tager ikke et, men to sæt grønne handsker på, som rækker ind over manchetten på kitlen, så der ikke er blottet hud.

»Inde i laboratoriet arbejder vi ikke med coronavirus i det åbne rum. Det foregår i nogle specialdesignede bænke, hvor et sug sørger for, at virus ikke kan slippe ud af bænken, mens vi arbejder. Hvis uheldet alligevel skulle være ude, og man kommer til at spilde virus på sig, så afklæder man sig fuldstændig og tager en nødkittel på, som er beregnet til en nødsituation«, siger Manja Idorn, mens hun som det sidste tager et par hvide træsko på og forsvinder ind i det sikre laboratorium, hvor et undertryk sørger for, at den luft, der er inde i laboratoriet, ikke slipper ud til omgivelserne, når man åbner døren.

Mens Manja Idorn arbejder, får vi selskab af professor Søren Riis Paludan, som læner sig op ad en træbeklædt væg uden for det klassificerede laboratorium.

»Vi samler på virusvarianter, som en frimærkesamler samler på frimærker. Så derinde i laboratoriet, hvor Manja arbejder lige nu, har vi blandt andet den originale virus fra Wuhan, to tidlige isolater af coronavirus fra Tyskland og Japan, minkvarianten fra Nordjylland, den britiske variant B117 og den sydafrikanske variant B1351, som Manja hentede for nylig på Skejby Sygehus. Der er også snart en variant på vej fra Rigshospitalet med kurer. Det er varianten B1525, der har flere af de samme mutationer som den sydafrikanske variant, som man mistænker for til en vis grad at kunne undvige det immunforsvar, som enten en naturlig infektion eller en vaccine fremkalder«, siger Søren Riis Paludan, som også håber at få den brasilianske variant P.1 med i virussamlingen, som man torsdag konstaterede det første tilfælde af i Danmark.