B117 og P1 kan bare komme an: Kroppen har et overset våben mod de smitsomme virusvarianter

En coronavirus kommer ikke ind i vores krop uden kamp, hvis man har været smittet med virus før, eller man har modtaget en vaccine. Det gælder både den originale coronavirus fra Wuhan i Kina og de smitsomme varianter, som er begyndt at tage over og er på vej til at blive altdominerende i store dele af verden.

Der er en naturlig forklaring på, at de muterede virusvarianter er ved at tage over og udkonkurrere tidligere varianter af coronavirus. Enten smitter de bedre og hurtigere, som tilfældet er for den britiske variant, B117., eller også er de lidt bedre til at undvige det målrettede immunforsvar mod den originale coronavirus, som naturlige infektioner og vacciner har bygget op. Det er den sydafrikanske og den brasilianske variant to gode eksempler på.