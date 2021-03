Millioner af år gammel is lå inde med en klimahemmelighed

Et tophemmeligt forsøg med en amerikansk missilbase under Grønlands is i Den Kolde Krig producerede banebrydende forskning, der blev fuldstændig overset i over 50 år. Indtil en nysgerrig dansk klimaforsker åbnede en dybfryser i Rødovre og spærrede øjnene op.

Det er en noget usædvanlig historie, der ligger bag en videnskabelig artikel, der blev udgivet mandag i det anerkendte forskningsmagasin PNAS. Og med en markant konklusion: Grønland er så sårbar over for klimaforandringer, at indlandsisen tilsyneladende har været helt eller delvist væk under en varm periode for lidt over en million år siden.